الحكومة ”الشرعية“ تبدأ تحركاتها الدولية لإنهاء دور الامارات في ”التحالف“ و”الحضرمي“ يتولى المهمة وأكبر 4 قوى عالمية تبلغه موقفها

الإثنين 02 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 2407

عقد نائب وزير الخارجية محمد الحضرمي، اليوم الاثنين 2 سبتمبر/أيلول، ثلاثة لقاءات منفصلة، بكلا من: سفير روسيا الاتحادية لدى بلادنا فلاديمير ديدوشكين، والقائم بأعمال السفير الأمريكي جنيد منير، القائم بأعمال السفارة الالمانية، يان كراوسر، والقائمة بأعمال السفارة البريطانية لوتي باروز.

وبحث ”الحضرمي“ مع ممثلي روسيا وبريطانيا والمانيا وأمريكا، تطورات الأوضاع في اليمن وجهود الحكومة اليمنية لمواجهة التمرد الذي يقوده ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“.

كما استعرض نائب وزير الخارجية، في لقاءاته الأربعة، تبعات الاستهداف الاماراتي السافر على قوات الجيش اليمني وهي تؤدي مهمتها الوطنية، بحسب وكالة ”سبأ“.

وشدد على ضرورة النظر في دور الإمارات في اطار التحالف، قائلا: ”من المهم اولا الوقوف امام دور دولة الامارات العربية المتحدة في اطار تحالف دعم الشرعية ومدى مطابقته لأهدافه“.

وأكد ان ”الحكومة مستمرة في اتخاذ كل الإجراءات من اجل إنهاء التمرد المسلح وايضا رصد كافة الانتهاكات التي يقوم بها المجلس الانتقالي ضد المدنيين في عدن وابين“.

وقال الحضرمي "ان اليمن يعول على دعم الاصدقاء في المجتمع الدولي وان الحكومة مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنهاء التمرد الذي قام به المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً".

وقال "ان الحكومة تعمل على رصد كافة التجاوزات والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا المجلس الانتقالي ضد المواطنين الأبرياء من خلال حملات الاعتقالات التعسفية والقتل خارج إطار القانون".

واكد الحضرمي بان الحكومة لاتزال ترحب بالحوار مع المجلس الانتقالي وفقاً لما يقتضيه بيان التحالف في ١٠ اغسطس ٢٠١٩م.

بدورهم، أكد السفير الروسي والقائمين بأعمال سفارات بريطانيا وامريكا والمانيا لدى اليمن، على موقف بلادهم الثابت والداعم لوحدة اليمن وسيادة وسلامة اراضية ووقوفها الى جانب حكومته الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية.