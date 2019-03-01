محافظ شبوة يكشف عن مصير المليشيات الانفصالية التي وقعت في قبضة الجيش ومضمون توجيهات اصدرها هادي

الإثنين 02 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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قال محافظ شبوة اليمنية محمد صالح بن عديو ، اليوم الاثنين ، انهم في السلطة المحلية في المحافظة م‏دوا ايدهم لطي صفحة الماضي بعيدا عن منطق النصر والهزيمة وتعاملوا مع الجميع بروح الإخاء.

واشار المحافظ في سلسلة تغريدات تابعها مأرب برس على حسابه في تويتر ، الى انه لم يمس حق إنسان ولاكرامته بل حقوق الجميع مصانة ومحمية بالقانون وبالقيم التي يحملها جميع أبناء شبوة ، عقب الانتصار الذي حققته القوات الحكومية في شبوة وطرد الانفصاليين منها.

واضاف المحافظ : «انطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية والأخلاقية سعينا لاحتواء الوضع في محافظة شبوة أفرجنا عن الموقوفين من مقاتلي مليشيات الانتقالي والنخبة من أبناء شبوة مباشرة ، تحدثنا بلغة تصالحية ، استخرجنا توجيهات من فخامة رئيس الجمهورية لاستيعابهم في القوات المسلحة» .

ونفى محافظ شبوة ‏ماروجت له بعض وسائل الإعلام عن ترحيل الموقوفين من المقاتلين الذين أتوا من خارج المحافظة والقي عليهم القبض في ساحات القتال الى محافظات أخرى .. مؤكدا ان ذلك غير صحيح وعار عن الصحة فكل من قبض عليه وهو يقاتل في صفوف المليشيات داخل محافظة شبوة هم في قبضة الأجهزة الأمنية في المحافظة ، بحسب المحافظ.

وتابع :«كل من واصل الاعتداء على الجيش والأمن والمواطنين بعد وقف إطلاق النار وسفك الدماء وقطع الطرق وارتكب جرائم جسيمة سيحال الى أجهزة القضاء لنيل العقاب وفق القانون».

وشكر بن عديو كل من سعى الى تطبيع ،الحياة في عاصمة المحافظة والمديريات وخص بالذكر رجال الأمن والإعلام المسؤول ورجال الأعمال .. معبرا عن اسفه الكبير لدور الإعلام الذي وصفه بالمأزوم والموجه الذي يحاول تصوير الوضع في المحافظة على غير حقيقته.