ما حقيقة سقوط أولى مدن ”شبوه“ بيد مليشيا ”الانتقالي؟ مصادر عسكرية تروي لـ”مأرب برس“ تفاصيل ماحدث اليوم في ”عزان“ تفاصيل خطة اماراتية خطيرة وهذا ما تم داخل غرفة عمليات اماراتية بعدن - شراء ولاءات ومهمة قادمة لـ 20 الف انفصالي تحذير .. 4 طرق غير متوقعة يخترق بها القراصنة اجهزتكم الخاصة ويدمرونها السعودية تستعد لـ«الحدث الأكبر في العالم»... ايام قليلة فاصلة عن الحدث أسعار صرف الريال اليمني أمام العملات الاجنبية... بعد بيان البنك المركزي ماذا يحدث في حدود لبنان مع اسرائيل وما حقيقة اندلاع الحرب؟ مالا تعرفه عن عميد الدبلوماسية السعودية غريفيث يوجه رسالة عاجلة لأطراف الأزمة اليمنية لماذا اعتذر ضاحي خلفان للاخوان وفيصل القاسم والحمدين بقطر السعودية تطلق مبادرة جديدة تستهدف عدن وأبين
كشفت مصادر عسكرية لـ”مأرب برس“، اليوم الاثنين 2 سبتمبر/أيلول، حقيقة سيطرة مليشيا ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم من الامارات، على مدينة "عزان" ثاني أكبر مدن محافظة شبوة (جنوبي شرق اليمن).
وشنت مليشيا ”النخبة الشبوانية“ هجوما عسكريا على المدينة، صباح اليوم، وحاولت السيطرة عليها، الا أن القوات الحكومية أفشلت تلك المحاولة، وأحكمت السيطرة عليها، بعد ساعات من المواجهات العنيفة مع مليشيا الانتقالي.
وذكرت المصادر ان ”الهجوم أسفر عن استعادة القوات الحكومية لعشرات العربات، وأسر عشرات المسلحين التابعين لمليشيا الانتقالي الاماراتي".
وتواصل الإمارات حشد ألوية "العمالقة"، لمساندة قوات المجلس الانفصالي في مواجهة قوات الرئيس "عبدربه منصور هادي".
وتتهم الحكومة اليمنية، أبوظبي بدعم الانقلاب في محافظات الجنوب، وتطالب السعودية بإخراجها من التحالف العربي الداعم للشرعية، إضافة إلى سحب السفير اليمني لدى أبوظبي، وتعليق العلاقات بين البلدين.