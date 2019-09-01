ما حقيقة سقوط أولى مدن ”شبوه“ بيد مليشيا ”الانتقالي؟ مصادر عسكرية تروي لـ”مأرب برس“ تفاصيل ماحدث اليوم في ”عزان“

الإثنين 02 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس ـ خاص

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كشفت مصادر عسكرية لـ”مأرب برس“، اليوم الاثنين 2 سبتمبر/أيلول، حقيقة سيطرة مليشيا ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم من الامارات، على مدينة "عزان" ثاني أكبر مدن محافظة شبوة (جنوبي شرق اليمن).

وشنت مليشيا ”النخبة الشبوانية“ هجوما عسكريا على المدينة، صباح اليوم، وحاولت السيطرة عليها، الا أن القوات الحكومية أفشلت تلك المحاولة، وأحكمت السيطرة عليها، بعد ساعات من المواجهات العنيفة مع مليشيا الانتقالي.

وذكرت المصادر ان ”الهجوم أسفر عن استعادة القوات الحكومية لعشرات العربات، وأسر عشرات المسلحين التابعين لمليشيا الانتقالي الاماراتي".

وتواصل الإمارات حشد ألوية "العمالقة"، لمساندة قوات المجلس الانفصالي في مواجهة قوات الرئيس "عبدربه منصور هادي".

وتتهم الحكومة اليمنية، أبوظبي بدعم الانقلاب في محافظات الجنوب، وتطالب السعودية بإخراجها من التحالف العربي الداعم للشرعية، إضافة إلى سحب السفير اليمني لدى أبوظبي، وتعليق العلاقات بين البلدين.