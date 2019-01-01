غريفيث يوجه رسالة عاجلة لأطراف الأزمة اليمنية

الإثنين 02 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 680

جدد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، الاثنين، دعوة أطراف الأزمة اليمنية إلى العودة لـ"العملية السياسية لإنهاء الحرب والمأساة الإنسانية".

وأوضح المبعوث الأممي في تغريدة له على حسابه في تويتر أنه "عقد لقاء مثمرا مع وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم، وعبر عن شكره للسويد على دعمها المستمر للسلام في اليمن.

وشدد غريفيث على "ضرورة عودة الأطراف إلى الانخراط بشكل عاجل في العملية السياسية لإنهاء الحرب ووضع حد للمعاناة الإنسانية في ‎اليمن"، وقال: "لا وقت نضيعه".



وفي 13 كانون الأول/ ديسمبر 2018، توصلت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، إثر مشاورات بالعاصمة السويدية ستوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع في محافظة الحديدة الساحلية (غربا)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم على 15 ألفا.