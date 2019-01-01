السعودية تستعد لـ«الحدث الأكبر في العالم»... ايام قليلة فاصلة عن الحدث أسعار صرف الريال اليمني أمام العملات الاجنبية... بعد بيان البنك المركزي ماذا يحدث في حدود لبنان مع اسرائيل وما حقيقة اندلاع الحرب؟ مالا تعرفه عن عميد الدبلوماسية السعودية غريفيث يوجه رسالة عاجلة لأطراف الأزمة اليمنية لماذا اعتذر ضاحي خلفان للاخوان وفيصل القاسم والحمدين بقطر السعودية تطلق مبادرة جديدة تستهدف عدن وأبين الشرعية تحبط انقلابا وتمردا جديدا وتلقن مليشيات النخبة هزيمة موجعة بعد اختراق حساب مؤسس تويتر.. إليك كيفية تأمين حسابك اليمنيون بين نارين.. فوضى عدن واعتقالات الحوثي
جدد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، الاثنين، دعوة أطراف الأزمة اليمنية إلى العودة لـ"العملية السياسية لإنهاء الحرب والمأساة الإنسانية".
وأوضح المبعوث الأممي في تغريدة له على حسابه في تويتر أنه "عقد لقاء مثمرا مع وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم، وعبر عن شكره للسويد على دعمها المستمر للسلام في اليمن.
وشدد غريفيث على "ضرورة عودة الأطراف إلى الانخراط بشكل عاجل في العملية السياسية لإنهاء الحرب ووضع حد للمعاناة الإنسانية في اليمن"، وقال: "لا وقت نضيعه".
وفي 13 كانون الأول/ ديسمبر 2018، توصلت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، إثر مشاورات بالعاصمة السويدية ستوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع في محافظة الحديدة الساحلية (غربا)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم على 15 ألفا.