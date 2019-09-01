لماذا اعتذر ضاحي خلفان للاخوان وفيصل القاسم والحمدين بقطر

الإثنين 02 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 02 مساءً / مارب برس - عربي 21

عدد القراءات 341

غرد نائب قائد شرطة دبي السابق، الفريق ضاحي خلفان، عبر تويتر صباح اليوم، تغريدة وصف فيها قوة وتأثير الإعلام القطري، بعد يوم من اعتذاره من إعلاميي قناة الجزيرة فيصل القاسم وجمال ريان، وآخرين.

وفال خلفان: "‏كنت أسمع دائما عن قوة وتأثير الاعلام القطري وتفوقه في المنطقة وكنت أرد على كثير من الخليجيين بأنه لا عليكم منه..

ولكنه في الحقيقة اعترف اليوم بأن إعلامها وشبكات تواصلها الاجتماعي استطاعت أن تحقق أهدافها وتشوه صورة خصومها.. فهي لا تترك سبيلا إلا اتخذته للوصول إلى الغاية المطلوبة".

وكان خلفان قال في تغريدة حذفها أمس: "أنا شخصيا أعتذر لتنظيم الإخوان، ولعزمي بشارة، وفيصل القاسم، وجمال ريان، وللحمدين، ولكل التنظيمات الإرهابية التي شنت حملات مسمومة ضد الإمارات".