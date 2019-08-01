السعودية تطلق مبادرة جديدة تستهدف عدن وأبين

الإثنين 02 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مبادرة استجابة لعلاج المصابين اليمنيين جراء الأحداث في عدن وأبين.

وقال المركز في بيان ، إنه «يتابع باهتمام بالغ، الأحداث المؤسفة التي وقعت في مدينة عدن، وأبين، التي أدت إلى إصابة عدد من الأشقاء هناك بإصابات متفاوتة».

وأضاف المركز أنه أطلق مبادرة «استجابة» بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان اليمنية، لعلاج المصابين جراء تلك الأحداث، للتخفيف من آلامهم ومعاناتهم حسبما تقتضيه حالتهم الصحية، وذلك انطلاقاً من دور السعودية في التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق، وإيماناً بأهمية تقديم المساعدات الإغاثية والعلاجية العاجلة للمتضررين والمصابين في الأحداث.

وأكد حرص السعودية ممثلة بالمركز على خدمة اليمنيين تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده، بتقديم المساعدة الإغاثية والإنسانية للشعب اليمني كافة دون تمييز.