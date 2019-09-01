حدث نادر تشهده الأرض لأول مرة منذ 360 عاماً السعودية تسعى لتوطين إحدى الوظائف بالكامل لغم «حوثي» يتسبب بنهاية مؤلمة لمواطن وزجته وطفلتين تفاصيل عملية تصفية بشعة نفذها الحوثيون اليوم بـ«قلب صنعاء»والضحية شيخ قبلي «متحوّث» إعلان هام من قيادة محور «عتق» يهم النخبة الشبوانية المنضمة للشرعية بلاغ عاجل من البنك المركزي اليمني انتشار وحدات مختصة من قوات الشرعية بـ«شبوة»ومسؤول حكومي يكشف عن المهمة ”الاشتراكي“ يعلن موقفه من ”تطورات الجنوب“.. تجاهل ”اعتداء الطيران الإماراتي“ ووجه تهما ”خطيرة“ لـ”الشرعية“ فيما عينه على الرئاسة.. ”البركاني“ يقود ”مخطط خيانة“ بعد تلقيه وعود إماراتية ومصاد برلمانية تكشف عن تحركات لفضحه وإحباط مخططه طوابير على بائع مخدارات في دولة عربية.. كأنه خبز- فيديو
تعمل المملكة العربية السعودية على توطين عدد من الوظائف منذ فترة طويلة، وبدأت في تنفيذ خطة التوطين بعدد من القطاعات لكن بنسب مختلفة.
وحاليا بدأت هيئة النقل العام في السعودية، مشروع توطين الوظائف في القطاع، حيث يقتصر العمل في خدمة توصيل الطلبات إلى المنازل على السعوديين والسعوديات.
وقال نائب رئيس هيئة النقل العام في السعودية، فواز السهلي، إن يجري العمل على إعداد اللوائح التشريعية لتوطين العلم في خدمة الديلفري.
وتابع السهلي إن العمل سيقصتر على السعوديين عند الانتهاء من اللوائح الخاصة بالقطاع.
وحسب صحيفة الاقتصادية فهناك مهلة محددة لشركات الأجرة المرخص لها سابقا وتعمل في تطبيقات توجيه المركبات تنتهي في ديسمبر المقبل لهذا العام.
وكشف استطلاع رأي خاص بالمنشآت الخاصة، عن تحقيق "أكثر من 72% من أصل 487 منشأة في القطاع الخاص شاركت في الاستطلاع، نموًّا في أعداد الموظفين السعوديين العاملين بنظام العمل الجزئي لديها، مقابل 28% من المنشآت لم تتمكن من تحقيق هذا النمو"، حسب صحيفة الوطن السعودية.
وكشفت إحصائيات جديدة عن حجم العمالة الوافدة في دول الخليج، وحسب الأرقام الجديدة تصل نسبة العمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية إلى 8.1 مليون شخص، وكانت 9.58 مليون وافد في الربع الأخير من عام 2018، وهو ما يمثل انخفاضات متتالية عن عام 2017 الذي مثلت فيه العمالة 10.42 مليون أجنبي.
وبسبب سياسات التوطين فقد 839200 شخص وظائفهم في السعودية، ويقول الخبير الاقتصادي، محمد رمضان، لصحيفة "ميدل إيست مونيتور" إن سياسات التوطين مدفوعة بحجم البطالة بين مواطني دول الخليج.