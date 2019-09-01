لغم «حوثي» يتسبب بنهاية مؤلمة لمواطن وزجته وطفلتين

الإثنين 02 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- متابعات

عدد القراءات 437

استشهد رجل وزوجته وطفلتان، اليوم السبت بلغم زرعته ميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في محافظة الحديدة غرب البلاد.

ونقل موقع الجيش"سبتمبر نت"عن مصادر محلية قولها إن شاباً يدعى ماجد ريب وزوجته وطفلتين استشهدوا بانفجار لغم أرضي زرعته ميلشيا الحوثي المتمردة في قرية المرايبة شرق منطقة الطائف بمديرية الدريهمي جنوب المحافظة".

وأضافت المصادر" أن الطفلتين من أقارب الشاب الشهيد ماجد، كانتا في زيارة لمنزله".