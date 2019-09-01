تفاصيل عملية تصفية بشعة نفذها الحوثيون اليوم بـ«قلب صنعاء»والضحية شيخ قبلي «متحوّث»

الإثنين 02 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- خاص

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افادت مصادر محلية في صنعاء اليوم الاحد 1 ديسمبر 2019 م بأن مليشيات الحوثي الانقلابية اقدمت على تصفية شيخ قبلي بارز موالي لها.

وذكرت المصادر لـ«مأرب برس» على ان مسلحين حوثيين اقدموا على تصفية الشيخ احمد الشعملي أحد مشائخ سفيان التابعة اداريا لمحافظة عمران رميا بالرصاص الحي خلال تناوله وجبة الغداء باحد المطاعم الشعبية أمام ملعب الثورة بحي التلفزيون بالعاصمة صنعاء.

وبحسب المصادر فأن عملية التصفية نفذها مسلحين ينتمون إلى عصابات الحوثي الانقلابية كانوا يستقلون دراجة نارية.

وأوضحت المصادر المقربة من أسرة الشيخ العشملي بأن عملية الاغتيال جأت بعد رصد دقيق من قبل ما يسمى الامن الوقائي التابع للمليشيات وذلك بهدف تطهير الزعامات القبلية التي تُشكك المليشيات في ولائها لزعيم الجماعة.

وأشارت المصادر الى ان ابناء القبيلة التي ينتمي إليها الشيخ العشملي قد حلموا قيادات المليشيات المسؤولية الكاملة في كشف ملابسات الجريمة البشعة والقبض على الجناة وتقديمهم إلى القضاء في اقرب وقت.

يشار الى ان المليشيات الحوثية كانت قد اقدمت خلال الفترة الماضية على تصفية عدد من زعماء القبائل الموالين لها في مناطق سيطرتها .