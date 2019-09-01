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إعلان هام من قيادة محور «عتق» يهم النخبة الشبوانية المنضمة للشرعية

الأحد 01 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أعلنت قيادة محور عتق بمحافظة شبوة اليوم الأحد عن وصول لجان عسكرية من وزارة الدفاع لترقيم أفراد النخبة الشبوانية عملاً بتوجيهات رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة.

 

 

ونقلت وكالة "سبأ" عن قيادة المحور أن بدء عملية التسجيل، سيتم غداً الاثنين، وأهابت بكافة منتسبي ألوية النخبة بالتوجه لمقابلة اللجان وتسليمها لملفاتهم الشخصية.

 

وأشارت قيادة المحور الى أن استكمال عملية ترقيمهم سيترتب عليها صرف كافة مرتباتهم ومستحقاتهم الشهرية أسوة ببقية منتسبي الجيش الوطني.

 

هذا وتتواصل في محافظة شبوة عملية تنفيذ الخطة الأمنية الجديدة والرامية إلى إعادة استتباب الأمن والاستقرار بمديريات المحافظة بعد الأحداث المؤسفة والدامية التي شهدتها مؤخراً.

 

الخطة وضعت لمواجهة التحديات الأمنية التي تواجهها المحافظة بعد حرب متمردي ما يسمى بالمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، وذلك حسب ما ذكره محافظ شبوة.

 
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