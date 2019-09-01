إعلان هام من قيادة محور «عتق» يهم النخبة الشبوانية المنضمة للشرعية بلاغ عاجل من البنك المركزي اليمني انتشار وحدات مختصة من قوات الشرعية بـ«شبوة»ومسؤول حكومي يكشف عن المهمة ”الاشتراكي“ يعلن موقفه من ”تطورات الجنوب“.. تجاهل ”اعتداء الطيران الإماراتي“ ووجه تهما ”خطيرة“ لـ”الشرعية“ فيما عينه على الرئاسة.. ”البركاني“ يقود ”مخطط خيانة“ بعد تلقيه وعود إماراتية ومصاد برلمانية تكشف عن تحركات لفضحه وإحباط مخططه طوابير على بائع مخدارات في دولة عربية.. كأنه خبز- فيديو لا يتوقعها العرب ولا غيرهم .. فوائد لا تحصى للثوم توجيه جديد من الملك سلمان .. سيطال كل العاملين في المملكة ومؤسساتها خلافات أبوظبي ودبي تنفجر وبقوة .. مواجهة قوية بين بن زايد ومحمد بن راشد.. بعد توعده لن أسمح لكم بمزيد من العبث انتفاضة في ”تركيا“ تعري الامارات وتطالب بإخراجها من اليمن
شدد البنك المركزي اليمني، الأحد 1 سبتمبر/أيلول، على جميع وسائل الإعلام بعدم إقحام البنك المركزي في أي صراعات سياسية.
وأكد المركز الإعلامي للبنك المركزي اليمني، في بلاغ صحفي نُشر على حساب البنك المركزي اليمني بموقع "فيس بوك"، أن البنك المركزي اليمني يُمارس كافة وظائفه من مقره الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن، وفي كافة فروعه بصورة طبيعية وبحياديه تامة، بعيداً عن التجاذبات السياسية، وذلك خدمةً للمواطنين اليمنيين في كل مكان.
ودعا البلاغ، كافة وسائل الاعلام للتوقف عن إقحام البنك المركزي اليمني، في أي صراع سياسي، والتوقف عن نشر الشائعات التي تُضر بالمصلحة العليا للوطن في ظل هذا الظرف الحساس، والذي يُضيف أعباءاً كبيرة على المواطن اليمني.
وأشار إلى أن البنك المركزي اليمني يحتفظ بحقه في مقاضاة وسائل الإعلام التي تنشر، أو تروج للشائعات التي تُضر بالاقتصاد الوطني، وإتخاذ كافة الاجراءات الضرورية تجاه من يتجاوز ذلك.