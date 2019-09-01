انتشار وحدات مختصة من قوات الشرعية بـ«شبوة»ومسؤول حكومي يكشف عن المهمة

الأحد 01 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أكد محافظ محافظة شبوة محمد بن عديو، اليوم الأحد، استمرار عملية تنفيذ الخطة الأمنية الجديدة والرامية إلى إعادة استتباب الأمن والاستقرار بمديريات المحافظة بعد الأحداث التي شهدتها مؤخرا.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن بن عديو قوله، إن "الخطة وضعت لمواجهة التحديات الأمنية التي تواجهها المحافظة بعد حرب متمردي ما يسمى بالمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات".

وأوضح أن "عملية إعادة الانتشار شملت ترتيب وتعزيز وحدات من الجيش والأمن في المحافظة والخطوط العامة فيها".

ولفت إلى أن وحدات مختصة منها قد أوكلت لها مهمة حماية المناطق الساحلية المجاورة لمنشآتي تصدير الغاز والنفط فيها.

وأشار إلى إعادة ترتيب انتشار وحدات أخرى بمديرية ميفعة ومركزها التجاري مدينة عزان بالإضافة الى إعادة انتشار القوات على امتداد الخطوط العامة التي تربط مديريات الصعيد وحبان وبيحان بمركز المحافظة مدينة عتق والتي أوكلت مهمة تأمينها لوحدات مشتركة من الأمن العام والخاص والقوات المشتركة والشروع كذلك في إعادة تمركز وانتشار قوات من الأمن والجيش في طريق العبر الدولي.

وثمن دور أبناء المحافظة في التعاون مع هذه الوحدات العسكرية والأمنية من أجل إعادة بسط الأمن والاستقرار بالمحافظة.

وكانت قوات الجيش الوطني والأجهزة الأمنية قد فرضت الأسبوع الماضي سيطرتها على كامل محافظة شبوة بعد دحر ميليشيا الانتقالي الإماراتي.