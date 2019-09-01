”الاشتراكي“ يعلن موقفه من ”تطورات الجنوب“.. تجاهل ”اعتداء الطيران الإماراتي“ ووجه تهما ”خطيرة“ لـ”الشرعية“

الأحد 01 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكد الحزب الاشتراكي اليمني، أن تطورات الأحداث في عدن وأبين وشبوة، وصلت إلى حد خطير، وصدام غير مبرر بين القوى المناهضة للانقلاب الحوثي، محذراً من الانزلاق في الفوضى الشاملة وتمزيق النسيج الاجتماعي.

وأضاف الحزب الاشتراكي- في بيان صادر عن اجتماع أمانته العامة- أن المشهد الراهن "تكتنفه حالة ضبابية معقدة مع ولوج الحرب عامها الخامس وبما أنتجته من وضع بائس طال كل فئات الشعب التي باتت تنشد السلام وتتمنى وقف رحى الحرب". وأن البلاد بحاجة "ملحة إلى سلام كلي يستوعب الجميع، الأمر الذي يفرض على القوى السياسية البحث عن إمكانيات السلام".

وحث البيان "المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الشرعية على الاستمرار في تفاعلهم الإيجابي مع الدعوة السعودية للحوار وعلى التحلي بالمرونة الكافية لإنجاح جهود المملكة".

ودعا "إلى ضرورة الابتعاد عن ردود الأفعال المتشنجة والمواقف المتطرفة من أجل الوصول إلى حلول أمثل تساعد على استعادة الدولة وإنهاء الحرب ومعالجة موضوعات القضية الجنوبية والتوصل لحل لها".

وأكد الاشتراكي أن "تكريس الفشل في لملمة المكونات المناهضة للانقلابيين الحوثيين وحالة تهميش القوى السياسية وإقصائها وفتح معارك جانبية بعيدة كليا عن المعركة الحقيقية وغياب العلاقة الناظمة بين الشرعية والتحالف، كل ذلك أضاف تعقيدات عديدة وبصورة لافتة في تأخر حسم المعركة وإطالة أمد الحرب"، في اتهام ضمني للحكومة بالتسبب في الوصول الى الوضع الحالي.

وقال الاشتراكي، إن التفكير بجدية في الفشل "تستدعي مواجهة كل المخاطر في محادثات بناءة بين الحكومة والمجلس الانتقالي وجميع القوى السياسية الداعمة للشرعية وتحقيق المصالحة البينية لتوحيد موقف كافة هذه القوى تجاه الحرب والسلام".

وأضاف البيان أن توحيد موقف كل القوى "بعيداً عن احتكار السلطة أو تعطيلها واحترام الشرعية الدستورية التوافقية للرئيس عبدربه منصور هادي والابتعاد عن كل ممارسة تقفز عليها او تتعاطى معها بخفة من أي طرف كان".

وشدد الاشتراكي على ضرورة "وحدة وتماسك التحالف العربي الداعم للشرعية وفق علاقة ناظمة لا يمكن لها أن تستقيم إلا على قاعدة القانون الدولي الذى ينظم العلاقات السياسية والدبلوماسية بين الدول".

وأكد "على الضرورة القصوى لمراجعة العلاقات بين اليمن ودول التحالف العربي وفقاً لهذه المرجعية وبعيداً عن توظيف مقتضيات هذه المرجعية الناظمة للعلاقات بين الدول بطريقه انتقائية من أي طرف كائناً من كان وبالشكل الذي يعزز مواجهة الانقلاب الحوثي ومن اجل استعادة الدولة".

ولم يتضمن بيان الحزب الاشتراكي اي إشارة أو ذكر لحادثة قصف الطيران الإماراتي لقوات الجيش الوطني في مدينة عدن الخميس الماضي والتي راح ضحيتها ما يقارب 300 جندي .كما لم يشر البيان الى الانتهاكات والاعتقالات والممارسات التي يقوم بها المجلس الانتقالي الجنوبي بحق أبناء محافظات ابين وشبوة وأبناء المحافظات الشمالية.