طوابير على بائع مخدارات في دولة عربية.. كأنه خبز- فيديو

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نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر زحاما وطوابير على أحد بائعي المخدرات في مصر، فيما شبه البعض ذلك بالمخابز المدعمة التي تبيع الخبز بسعر منخفض ويعتمد عليها المصريون في غذائهم اليومي.
وخلال الفيديو الذي يبدو أنه جرى تصويره ليلا، يظهر عدد كبير من المصطفين في طوابير يلوحون بما في يدهم من أموال على أمل أن يأخذها منهم تاجر المخدرات ويعطيهم في مقابلها.
ويمكن سماع أصوات المقبلين على شراء المخدرات بينما ينادون على تاجر المخدرات: "يا عاطف.. هات يا عاطف".
وأعرب مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، عن استيائهم الشديد من تلك المشاهد، مطالبين بسرعة القبض على من يدعى "عاطف"، مروج المخدرات.
وناشد مستخدمو الموقع، الأجهزة الأمنية بسرعة القبض على المدعو "عاطف"، والذين زعموا أنه أحد أباطرة المخدرات في عزبة الفوكس، بقرية ترسا في المنيب، بمحافظة الجيزة غرب القاهرة.
وتلقت الأجهزة الأمنية العديد من الاستغاثات من أهالي منطقة الفوكس، والتي كان مفادها الانزعاج من مروج المخدرات "عاطف".
ووفقا لتقديرات مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، "عمرو عثمان"، فإن نسبة تعاطي المخدرات بين السائقين المهنيين تراجعت إلى 12% مقابل 24% في عام 2014، تزامنًا مع الحملات التي تقوم بها الإدارة العامة للمرور.