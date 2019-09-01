انتفاضة في ”تركيا“ تعري الامارات وتطالب بإخراجها من اليمن

الأحد 01 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - اسطنبول ـ محمد عبدالملك

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انضم المئات من أبناء الجالية اليمنية في تركيا لوقفة احتجاجية، اليوم الأحد 1 سبتمبر/أيلول، في منطقة الفاتح بمدينة إسطنبول للتنديد بما وصفوه بالغطرسة الإماراتية بحق أبناء الشعب اليمني في الداخل، وتقويض جهود الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا التي استقدمت التحالف السعودي الإماراتي لاستعادة الشرعية من يد الحوثيين، ولكن التحالف انقلب عليها.

ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية شعارات مناوئة لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، إذ اتهمه المتظاهرون بدعم الإرهاب والاستهتار بأموال الشعب الإماراتي.

ووجه أبناء الجالية اليمنية في مظاهرتهم رسائل إلى مجلس الأمن الدولي طالبوه فيها بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق فيما وصفته بـ "الجرائم التي اقترفتها دولة الإمارات في حق الشعب اليمني، وآخرها قصفها الغادر لقوات الجيش اليمني بالطائرات، والتي أدت إلى مقتل وإصابة أكثر من 300 من الضباط والجنود".

كما طالب المحتجون مجلس الأمن في رسالتهم بتعليق عضوية دولة الإمارات، ومنعها من رئاسة المجلس للفترة القادمة، واتخاذ قرار يمنع أبو ظبي من التدخل في الشأن اليمني، وإنهاء وجودها العسكري على الأراضي اليمنية.

وركز بيان الجالية اليمنية على الغارات الجوية الإماراتية التي استهدفت القوات الحكومية اليمنية على تخوم مدينة عدن جنوبي البلاد، وقال البيان إن الغارات "جاءت تتويجا لسلسلة ممتدة من جرائم الإمارات الممنهجة بحق اليمنيين".

وعدد بيان الجالية اليمنية ممارسات الإمارات في اليمن في الفترة الماضية، بدءا بتشكيل كيانات ومليشيات مسلحة وإنشاء السجون السرية، وممارسة التعذيب والتنكيل، واستئجار مرتزقة لاغتيال الناشطين والضباط ورموز المجتمع وأئمة المساجد، والقيام مؤخرا بدعم التمرد المسلح لما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي واقتحام مؤسسات الدولة في عدن.