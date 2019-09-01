توجيه جديد من الملك سلمان .. سيطال كل العاملين في المملكة ومؤسساتها خلافات أبوظبي ودبي تنفجر وبقوة .. مواجهة قوية بين بن زايد ومحمد بن راشد.. بعد توعده لن أسمح لكم بمزيد من العبث انتفاضة في ”تركيا“ تعري الامارات وتطالب بإخراجها من اليمن كتلة برلمانية تطالب ”هادي“ بطرد الإمارات من اليمن والعودة الى أرض الوطن من قناة MBC إلى قناة الجزيرة الإخبارية ... مذيعة حسناء تحدد موعد ظهورها تقرير إسرائيلي يفضح المخططات الإماراتية جنوب اليمن ويعري زيف ادعاءات أبوظبي .. عاجل قيادي مؤتمري: الامارات تذبحنا بذريعة ”الإخوان“ رئيس الوزراء ”معين عبدالملك“ يعلن ”الحرب“ ويكشف عن ”قرار مصيري“ اتخذته ”الشرعية“ بخصوص الإمارات ومليشياتها قصف جوي وتحشيد مسلحين ومصدر عسكري يكشف ما تم استهدافه وتدميره بالكامل مليشيا ”المجلس الانتقالي“ تعدم تاجرين من ”صنعاء“ وتنهب سيارتهما بحمولتها (اسماء الضحايا)
انضم المئات من أبناء الجالية اليمنية في تركيا لوقفة احتجاجية، اليوم الأحد 1 سبتمبر/أيلول، في منطقة الفاتح بمدينة إسطنبول للتنديد بما وصفوه بالغطرسة الإماراتية بحق أبناء الشعب اليمني في الداخل، وتقويض جهود الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا التي استقدمت التحالف السعودي الإماراتي لاستعادة الشرعية من يد الحوثيين، ولكن التحالف انقلب عليها.
ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية شعارات مناوئة لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، إذ اتهمه المتظاهرون بدعم الإرهاب والاستهتار بأموال الشعب الإماراتي.
ووجه أبناء الجالية اليمنية في مظاهرتهم رسائل إلى مجلس الأمن الدولي طالبوه فيها بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق فيما وصفته بـ "الجرائم التي اقترفتها دولة الإمارات في حق الشعب اليمني، وآخرها قصفها الغادر لقوات الجيش اليمني بالطائرات، والتي أدت إلى مقتل وإصابة أكثر من 300 من الضباط والجنود".
كما طالب المحتجون مجلس الأمن في رسالتهم بتعليق عضوية دولة الإمارات، ومنعها من رئاسة المجلس للفترة القادمة، واتخاذ قرار يمنع أبو ظبي من التدخل في الشأن اليمني، وإنهاء وجودها العسكري على الأراضي اليمنية.
وركز بيان الجالية اليمنية على الغارات الجوية الإماراتية التي استهدفت القوات الحكومية اليمنية على تخوم مدينة عدن جنوبي البلاد، وقال البيان إن الغارات "جاءت تتويجا لسلسلة ممتدة من جرائم الإمارات الممنهجة بحق اليمنيين".
وعدد بيان الجالية اليمنية ممارسات الإمارات في اليمن في الفترة الماضية، بدءا بتشكيل كيانات ومليشيات مسلحة وإنشاء السجون السرية، وممارسة التعذيب والتنكيل، واستئجار مرتزقة لاغتيال الناشطين والضباط ورموز المجتمع وأئمة المساجد، والقيام مؤخرا بدعم التمرد المسلح لما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي واقتحام مؤسسات الدولة في عدن.