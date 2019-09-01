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من قناة MBC إلى قناة الجزيرة الإخبارية ... مذيعة حسناء تحدد موعد ظهورها

الأحد 01 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
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أعلنت الإعلامية الأردنية علا الفارس موعد ظهورها الاول عبر فضائية الجزيرة الإخبارية

وقالت الفارس في تغريدة لها عبر حسابها على تويتر ان يوم غد الأحد سيكون موعداً لأول ظهور لها عرى شاشة الجزيرة وستطل على المشاهدين في نشرتي الأخبار الساعة السابعة والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وسبق للفارس وأن أعلنت التحاقها بفضائية الجزيرة القطرية بعد عدة سنوات قضتها في مجموعة MBC السعودية.

وقي وقت سابق أعلنت فضائيتان إماراتيتان وقف عرض مسلسل من البيئة البدوية؛ بسبب مشاركة الإعلامية الأردنية علا الفارس فيه, بسبب انضمام الفارس إلى قناتي “الجزير”بي إن” .

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