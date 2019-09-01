قيادي مؤتمري: الامارات تذبحنا بذريعة ”الإخوان“

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قال السكرتير الصحفي السابق للرئيس الراحل "علي صالح" والقيادي في حزب المؤتمر، أحمد الصوفي، إن ”دولة الامارات تذبح الشعب اليمني من الوريد إلى الوريد، تحت ذريعة مكافحة الارهاب والانتقام من الاخوان“.
وأكد ”الصوفي“ في تغريدة على ”تويتر“ رصدها ”مأرب برس“، ان "الامارات فقدت رشدها وافلست سياسيا، واحرقت كل قوارب النجاة و سوف تمضي الى آخر الشوط".
وأضاف "الامارات تذبح الشعب اليمني من الوريد الى الوريد انتقاما من الاخوان، وتعاقب الجمهورية اليمنية بدعم الانفصال المسلوق".
وتأتي تصريحات القيادي المؤتمري، في أوج الغضب اليمني الشعبي والرسمي، تجاه دولة الامارات، التي تعبث بالسيادة الوطنية اليمنية وتقود انقلاباً على الشرعية في المحافظات الجنوبية.
والخميس الفائت 29 اغسطس/آب، ارتكب الطيران الاماراتي، مذبحة كبيرة بحق قوات الجيش الوطني في عدن وأبين، راح ضحيتها المئات من قوات الجيش اليمني، وفق بيانات وزارة الدفاع.