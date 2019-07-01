قصف جوي وتحشيد مسلحين ومصدر عسكري يكشف ما تم استهدافه وتدميره بالكامل

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شن طيران التحالف العربي الاحد غارات عنيفة استهدفت مواقع وتجمعات للانقلابيين الحوثيين في اليمن .
واستهدف طيران تحالف دعم الشرعية، اليوم الأحد، مخزن أسلحة تابع لمليشيا الحوثي الانقلابية شمال مدينة حرض بمحافظة حجة.
وتحدث مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة بأن مقاتلات التحالف استهدفت بإحدى الغارات مخزناً للأسلحة تابع لمليشيا الحوثي شمال حرض وأدت لتدميره بالكامل، فيما استهدفت بغارة أخرى تجمعاً للمليشيات بذات المنطقة وأسفرت الغارة عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات.
وأشار المصدر إلى أن مليشيا الحوثي الانقلابية استقدمت مجاميع مسلحة إلى مدينة حرض في محاولة منها لشن هجمات على قوات الجيش الوطني.. مشيراً إلى الخسائر البشرية والمادية التي تلقتها المليشات على يد أبطال الجيش.