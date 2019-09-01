بعد أنباء عن هروبها.. أول إجراء أمني ضد زوجة «البشير»

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وضعت السلطات الأمنية في السودان “وداد بابكر” زوجة الرئيس المعزول “عمر البشير”، قيد الإقامة الجبرية داخل منزلها بحي كافوري ببحري في العاصمة الخرطوم.
ونقل موقع “تاستي نيوز”، عن مصادر لها، إن “السلطات السودانية وضعت وداد قيد الإقامة الجبرية منذ سقوط حكومة زوجها في 11 أبريل/ نيسان الماضي، ووضعت لها حراسة عسكرية مشددة”.
وكانت مصادر صحفية ذكرت في وقت سابق، أن وداد زوجة البشير هربت إلى جوبا عقب سقوط نظام زوجها، لكن هيئة الدفاع عن البشير قطعت الشك باليقين مؤكدة وجودها في البلاد، وزيارتها للبشير في سجنه أثناء عيد الأضحى.
واتهمت محكمة سودانية يوم أمس السبت، البشير بتهم الثراء المشبوه والتعامل بالنقد الأجنبي على، كما أجلت المحكمة جلستها إلى السابع من أيلول/ سبتمبر الجاري، كما أعلن القاضي تأجيل جلسة المحاكمة إلى 7 سبتمبر/ أيلول المقبل.