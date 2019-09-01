مليشيا ”المجلس الانتقالي“ تعدم تاجرين من ”صنعاء“ وتنهب سيارتهما بحمولتها (اسماء الضحايا) شاهد بالصور .. هكذا سيكون العالم بعد 50 سنة وهذا ما سيحدث عام 2069 بعد أنباء عن هروبها.. أول إجراء أمني ضد زوجة «البشير» إعلامية سعودية شهيرة تطالب بتخصيص شاطئ للنساء بالمملكة الملك عبدالله يعزز وبقوة علاقته ومصالحه المشتركة مع أمير قطر استشهاد مسئول امني رفيع في مأرب والفريق علي محسن يشيد به .. من هو؟ ماني ينفجر غضبا بسبب أنانية صلاح وأبو تريكة يدافع عن مواطنه أهم مؤسسة شرعية في اليمن تخذل الشعب وبيان رسمي جديد يهاجم الامارات ويوجه دعوة لـ قائدة التحالف في 24 دولة.. قطر تكشف عن شعار مونديال 2022 بعد أيام فيما قرقاش يغرد خارج السرب .. طعنات غادرة تلقتها السعودية من الامارات ومطالبة بطردها من اليمن لسبب واحد
طالبت الإعلامية السعودية لجين عمران بشاطئ خاص بالنساء في المملكة العربية السعودية.
وكتبت "لجين" عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، قائلة: "أتوقع إمكانية وجود شاطئ نسائي في مناطق السعودية ليس بالمستحيل، فهناك تجارب ناجحة لشاطئ نسائي في دبي و أبوظبي، جربت أزورهم بنفسي كثير إستمتعت وفيهم خصوصية عاليه و خدمات ممتازة وإن شاء الله قريب نسمع عن مشروع مشابه في مملكتنا الحبيبة".
وختمت لجين عمران التغريدة بوسم (هاشتاج) #نريد_شاطئ_نسائي_في_مناطق_السعودية
وفي يونيو من العام الماضي، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يسمح للمرأة بقيادة السيارة، "وفق الضوابط الشرعية"، للمرة الأولى في تاريخ المملكة.
وبهذا القرار، خرجت السعودية من وضعية "الدولة الوحيدة في العالم" التي تحظر قيادة المرأة للسيارة.