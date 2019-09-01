استشهاد مسئول امني رفيع في مأرب والفريق علي محسن يشيد به .. من هو؟

الأحد 01 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- خاص

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اعلن ، امس السبت، عن استشهاد مسئول امني بارز في محافظة مأرب (شرق اليمن) وهو يؤدي واجبه الوطني ، بحسب بيان صادر عن شرطة مأرب.

ونعت شرطة محافظة مأرب في بيانها (اطلع عليه مأرب برس) مدير أمن مديرية الجوبة العقيد كهلان القبلي نمران الذي استشهد أثناء أداء واجبه الوطني.

وقالت شرطة مأرب إن الشهيد كان من القيادات الأمنية الوطنية التي لها دور كبير في التصدي والدفاع عن مأرب أثناء الحرب التي شنتها مليشيا الانقلاب الحوثية، وكان شجاعاً مقداماً في حمل البندقية ومواجهة قوى الشر والعصابات الخارجة عن النظام والقانون.

وذكرت أن الشهيد نمران كان له بصماته الواضحة في تثبيت ركائز الأمن والاستقرار وضبط عمليات التهريب وملاحقة العناصر التخريبية وتأمين المديرية من الفوضى وبذل الجهود الكبيرة في خلق بيئة آمنة ومستقرة رغم ظروف المرحلة التي تمر بها البلاد واستمرار استهداف المليشيا الحوثية والخلايا النائمة للمحافظة ككل والمديرية على وجه التحديد.

ولم يشير البيان الى ظروف ومكان استشهاد العقيد نمران.

* علي محسن يعزي

من جانبه بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ علي القبلي نمران والشيخ عبد الواحد القبلي وإخوانه في استشهاد البطل العقيد كهلان القبلي مدير أمن مديرية الجوبه بمحافظة مأرب وهو يؤدي واجبه الوطني ، وفقا لوكالة سبأ.

وأشاد نائب الرئيس بمناقب الشهيد وأدواره الوطنية في التصدي لميليشيا الانقلاب الحوثية وجهوده في تثبيت الأمن والاستقرار وما تمتع به الشهيد من صدق وكفاءة وتفاني في العمل.

وعبر نائب الرئيس في البرقية عن أصدق التعازي والمواساة وأقارب الشهيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.