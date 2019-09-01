ماني ينفجر غضبا بسبب أنانية صلاح وأبو تريكة يدافع عن مواطنه

الأحد 01 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-وكالات

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انفجر نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب السنغال "ساديو ماني"، غضباً أثناء خروجه من أرض الملعب خلال مواجهة بيرنلي، بعدما قرر مدربه الألماني "يورغن كلوب"، استبداله.

وقرر "كلوب" استبدال "مانى" في الدقيقة 85 ليشارك "أوريغي" بدلًا منه، غير أن قائد المنتخب السنغالي أبدى امتعاضه بشكل واضح أثناء وبعد خروجه من أرض الملعب.

وحاول "جيمس ميلنر" و"جو جوميز" امتصاص غضب اللاعب، وفي المقابل اكتفى "كلوب" بالابتسامة وأدار ظهره له ليتابع أحداث المباراة.

وسلطت صحيفة "مترو" البريطانية، الضوء على أزمة "ماني" وأكدت أنه يشعر بالغضب تجاه زميله المصري "محمد صلاح"، بسبب عدم تمرير له الكرة في فرصة كانت متاحة لصالح ليفربول.

وقالت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، إن "ماني" صرخ غاضبًا بسبب ما فعله "صلاح"، مؤكدة أنه لم يكن راضيًا بعد التغيير الذي قام به "كلوب".

وبدورها قالت صحيفة "تليغراف" البريطانية إن أزمة "ماني" مع "صلاح" بدأت من الموسم الماضي حيث لم ينجح "كلوب" في إنهاء هذه المشكلة حتى الآن.

ورفض "كلوب" توضيح إن كان "مانى" عبر عن غضبه بعد استبداله أمام بيرنلي بسبب عدم تمرير "صلاح" الكرة له، قائلًا أن الموقف تم علاجه داخل غرف خلع الملابس.

وقال المدرب في تصريحات عقب الفوز على بيرنلي بثلاثية نظيفة: "لا أعرف ما السبب وراء انفعال ساديو مانى على مقاعد البدلاء عقب خروجه من أرض الملعب، كل إنسان لديه مشاعر متداخلة، وأمور معقدة أحيانًا لا يمكن لنا أن نفسرها".

وتابع: "ساديو مانى إنسان عاطفي، ونحن جميعًا كأفراد لدينا قدراتنا ومشاعرنا الخاصة، هناك شيء ما حدث لم يكن على هواه، والأمر غير متعلق بالاستبدال، وسوف ننهي هذا الأمر داخل غرف خلع الملابس".

وردًا على سؤال إن كان اللاعب السنغالي انفعل بسبب عدم تمرير "صلاح" الكرة له: "لقد حسمنا الموقف بالكامل داخل غرف خلع الملابس، هذا ما يمكن أن أقوله".

من جانبه، وصف نجم المنتخب المصري السابق "محمد أبو تريكة"، الخطأ الذي ارتكبه "صلاح" بعدم تمرير الكرة إلى "مانى" بأنه "فني".

وقال "أبو تريكة" في تحليله للمباراة عبر قناة "بي إن سبورت" القطرية: "محمد صلاح أخطأ بعدم تمريرة كرة الانفراد لصالح فيرمينو أو ساديو مانى واختار أن يصوب بالقدم اليمنى غير الجيدة ومن مسافة بعيدة".

وتابع: "لكن انفعال ساديو مانى بعد استبداله خطأ بالرغم من أنه له الحق أن يغضب، كنت أفضل أن يقوم اللاعب بمعاتبة زميله فيما بينهما لا أن يعبر عن غضبه بهذا الشكل أمام الكاميرات".

وأضاف اللاعب الدولي المصري السابق: "هناك تنافس واضح بين محمد صلاح ومانى وذلك بسبب رغبتها في تسجيل وصناعة الأهداف، والمنافسة على أفضل لاعب أفريقي، أما فيرمينو فهو غير مهتم بالتسجيل أو الصناعة ويلعب من أجل المتعة".

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات متتالية بفارق نقطتين عن حامل اللقب وصاحب المركز الثاني، مانشستر سيتي.

وأحرز "صلاح" هذا الموسم 2019-2020، 3 أهداف مع ليفربول في بطولة الدوري الممتاز، حتى الآن، في المقابل أحرز "ماني" هدفين.