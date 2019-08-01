أهم مؤسسة شرعية في اليمن تخذل الشعب وبيان رسمي جديد يهاجم الامارات ويوجه دعوة لـ قائدة التحالف

الأحد 01 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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اصدر مجلس الشورى اليمني بيانا تحدث فيه عن المجزرة التي ارتكبها الطيران الاماراتي الخميس الماضي وراح ضحيتها عشرات الجنود من قوات الجيش الوطني ، فيما التزم مجلس النواب الصمت.

وقال مجلس الشورى اليمني، السبت، إن "القصف الغاشم" لطيران الإمارات على قوات الجيش الوطني "مّثل طعنة غادرة للتحالف العربي، بقيادة السعودية"

ودعاء المجلس في بيان لها السعودية، قائدة التحالف إلى "الوقوف بجدية مع الشرعية، وإيقاف العبث الذي تقوم به دولة الإمارات".

وقال إن الإمارات تدعم علنًا المليشيا المتمردة في عدن ومحافظات جنوبية أخرى، "لتقويض سلطة الدولة، وتمزيق النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية".

وأعرب مجلس الشورى عن دعمه الكامل للبيان الصادر عن رئاسة الجمهورية، الخميس الماضي، والذي "يحمل كامل المسؤولية لدولة الإمارات، من خلال تدخلها السافر ودعم مليشيات الانتقالي واستخدام القصف الجوي ضد قوات الجيش الوطني".

وندد مجلس الشوري اليمني بـ"القصف الغاشم" لطيران الإمارات، الذي استهدف الجيش الوطني وقوات الشرعية، ووصفه بأنه "اعتداء سافر تجاوز كل الأعراف والقيم وروابط الأخوة بين الشعبين".

واعتبر أن ذلك القصف "مّثل طعنة غادرة للتحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، التي يكن لها اليمن كل الحب والتقدير على مواقفها النبيلة والثابتة الداعمة للشرعية الدستورية".

ودعا المجلس قادة الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى "تحمل المسؤولية، والوقوف بحزم بجانب شعبنا اليمني وشرعيته الدستورية ضد كل من يحاول النيل منه".

وطالب "كافة أبناء الشعب اليمني ومكوناته وفعالياته بالاصطفاف والتلاحم في هذه الظروف الخطيرة التي يمر بها وطنهم".

* موقف مخزي ومتخاذل

في سياق متصل انتقد البرلماني، علي عشال، صمت البرلمان عن الحديث " في هذه الأحداث المفصلية" التي تمر بها اليمن، في إشارة إلى المجازر التي ترتكبها دولة الإمارات بحق الجيش اليمني في عدن وأبين.

وقال عشال في منشور له على موقع "فيسبوك": الكثير يتساءل، في هذه الأحداث المفصلية ظهرت الرئاسة وظهرت الحكومة، لكن أين مجلس النواب؟ أليس من المعيب اختفائه في مثل هكذا ظروف؟.

وأضاف: مؤسسة يفترض أن تكون صوت الشعب والمدافع الأول عن سيادة الوطن وحامي حمى الشرعية ومؤسسات الدولة؛ أعيتنا الحيلة في الدفع بهم أن نقول كلمة.

وتابع: علينا أن نتذكر ان التاريخ لن يرحمنا وأن ذاكرة شعبنا لن تنسى هذا الموقف المتخاذل؛ اللهم أنا نبرأ إليك.

وكانت الخارجية الإماراتية، أقرت بشن غارات جوية في عدن وأبين، مبررة تلك الغارات بحماية قوات التحالف، مما وصفتها بالجماعات الإرهابية، مؤكدة حقها فيما أسمته "الدفاع عن النفس في اليمن".

واجتمعت الحكومة اليمنية، الجمعة، وأقرت حزمة من الإجراءات والتوصيات لمواجهة التمرد المسلح الذي قامت به مليشيات الانتقالي الجنوبي، مؤكداً رفضه "التبريرات الزائفة التي ساقتها الإمارات لتبرير جريمتها السافرة في استهداف الجيش"، عبر محاولة إلصاق تهمة الإرهاب بالقوات الحكومية.

واستنكر مجلس الوزراء "باشد العبارات ما قامت به المليشيات المدعومة من دولة الإمارات عقب قصف طيران الامارات للجيش الوطني من جرائم حرب وممارسات ارهابية من خلال اعدامات ميدانية للأسرى وتصفيات للجرحى في المستشفيات، ومداهمة المنازل وقتل للأفراد امام ذويهم، اضافة إلى ما تشهده العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة أبين من حملة اعتقالات وتصفيات بدوافع سياسية"، مؤكداً "أن الحكومة لن تتوانى عن القيام بدورها لردع هذا السلوك الهمجي والوحشي للعصابات المنفلته والخارجة عن النظام والقانون".

وأكد أن "محاولة دولة الامارات إلصاق تهمة الإرهاب بقوات الجيش الوطني هي مجرد محاولة بائسة للتغطية على استهدافها السافر وغير القانوني لأبطال الجيش الوطني".

وجددت الحكومة اتهامها للإمارات بالاستمرار في "تزويد مليشيات ما يسمى بالمجلس الانتقالي بالأسلحة الثقيلة والنوعية"، مؤكدة أن ذلك "يعد إصراراً على المضي في تقويض الشرعية الدستورية ودعم جماعات متمردة خارجة عن القانون، وبما يتعارض مع أهداف تحالف دعم الشرعية والقرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 2216".

ووصف مجلس الوزراء غارات الطيران الإماراتي على قوات الجيش بـ"العدوان الإماراتي الصريح والهادف الى منع الحكومة الشرعية من بسط سيادتها الكاملة على أرضها وإنشاء ورعاية كيانات مليشاوية من أجل تقويض وحدة وسلامة اليمن".

وشدد مجلس الوزراء على ضرورة عدم خروج تحالف دعم الشرعية عن المهمة التي جاء من أجلها أو تحويلها ستاراً للعمل على تقويض الدولة اليمنية وتجزئتها، مشيراً إلى اتخاذ الحكومة موقف حازم فيما يتعلق بدور ووجود الإمارات في تحالف دعم الشرعية.