أهداف غزيرة.. يوفنتوس يحقق فوزاً قاتلاً على نابولي بالدوري الإيطالي

الأحد 01 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-وكالات

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حقق فريق يوفنتوس فوزًا مثيرًا على ضيفه نابولي، بنتيجة 4-3، السبت، على ملعب "أليانز ستاديوم"، في قمة مباريات الجولة الثانية من عمر الدوري الإيطالي الدرجة الأولى "سيريا آ"، موسم 2019-2020.

ودخل يوفنتوس المباراة، بتشكيل مكون من "تشيزني - دي تشيليو - بونوتشي - دي ليخت - أليكس ساندرو - سامي خضيرة - بيانيتش – ماتويدي - دوجلاس كوستا - هيجواين - كريستيانو رونالدو".

فيما اختار نابولي تشكيل يضم "ميريت - دي لورينزو - مانولاس - كوليبالي - فوزي غلام - آلان - زيلينسكي - كاييخون - فابيان رويز - إنسيني – ميرتينز".

وافتتح البديل "دانيلو" النتيجة بتسجيل الهدف الأول ليوفنتوس في اللقاء، بعد هجمة مرتدة سريعة نفذها "دوجلاس كوستا"، عند الدقيقة 16.

وفي الدقيقة 19، تمكن "هيجواين" من إضافة الهدف الثاني، بعدما حصل على الكرة داخل المنطقة وراوغ "كوليبالي" ليسدد قذيفة داخل المرمى بنجاح.

وفي الدقيقة 62، سجل "رونالدو" الهدف الثالث ليوفنتوس بعد عرضية أرضية من "كوستا" من الناحية اليسرى.

وقلص "مانولاس" النتيجة في الدقيقة 66، بعد ركلة حرة ثابتة نفذها "فابيان رويز"، لتجد رأسه الذي أسكنها داخل الشباك بنجاح.

ونجح نابولي في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 68، بعدما ركض "زيلينسكي" في الجانب الأيسر ومرر داخل المنطقة إلى "لوزانو" الذي سددها بإتقان.

وأكمل "جيوفاني دي لورينزو"، صحوة نابولي بعدما سجل هدف التعادل في الدقيقة 81، إلا أن زميله "كوليبالي" أهدى يوفنتوس هدف الفوز، بالخطأ في مرماه.

وبهذا الفوز المثير، رفع يوفنتوس رصيده إلى 6 نقاط من مباراتين، فيما يتوقف رصيد نابولي عند 3 نقاط.