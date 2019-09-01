في 24 دولة.. قطر تكشف عن شعار مونديال 2022 بعد أيام

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كشفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، والمسؤولة عن تنظيم كأس العالم 2022 لكرة القدم، والمقرر إقامتها في قطر، عن تفاصيل إطلاق شعار البطولة.
وأصدرت اللجنة بيانا رسميا أوضحت من خلاله أن شعار البطولة سيتم إطلاقه، الثلاثاء، 3 سبتمبر/أيلول الجاري، في تمام الساعة 20:22 بتوقيت العاصمة القطرية الدوحة.
وأضافت، أن شعار مونديال قطر 2022 سيتم إطلاقه في حملة رقمية، يصحبها عرض الشعار على واجهات المعالم البارزة في قطر وبعض الدول العربية، وعدد من عواصم العالم.
وفيما يلي المعالم التي سيتم عرض الشعار عليها:
الدوحة: "كتارا، سوق واقف، فندق شيراتون، برج الشعلة".
الكويت: أبراج الكويت.
مسقط: دار الأوبرا.
بیروت: صخرة الروشة.
عمان: فندق الرویال.
الجزائر: دار الأوبرا.
تونس: مدینة الحمامات.
الرباط: كورنیش الرباط.
العراق: برج بغداد، ساحة التحریر.
كما سيعرض الشعار على شاشات عملاقة في المدن التالیة:
الولایات المتحدة الأمریكیة: تایمز سكویر، برودواي، بین شارع 44 و45، نیویورك.
الأرجنتین: جنرال باز واي 15 دي أجوستو، بوینس أیرس.
البرازیل: میترو دومیناشن سي ستایشن، ساو باولو.
تشیلي: إیه في كینیدي، بادریه ھورتادو، سانتییجو.
المكسیك: شارع برینسیبال، مكسیكو سیتي.
إنجلترا: ویستفیلد ستراتفورد سیتي، فور دیالز، ویستفیلد سكویر، ویستفیلد، لندن.
فرنسا: جریه دو نورد، باریس.
ألمانیا: محطة برلین للقطارات.
إیطالیا: سیمبیون، أكرو دیه لا باس، میلانو.
إسبانیا: كایاو، مدرید.
روسیا: نوفیه أربات 2، موسكو.
الھند: بتقاطع ابولناث، مومباي.
كوریا الجنوبیة: كویكس كراون، سیؤول.
تركیا: الشاشات العملاقة في كل من یلدز، زوھاراتبابا، باتشیسیر كیسم، تاسدیلین، معمار سنان، كافیرجا، ھارباي، مركز، برباروس، لیفازیم.
جنوب إفریقیا: شارع ألیس، ساندتون، جوھانسبرج.
ويتزامن موعد تدشين الشعار مع احتفال دولة قطر بعيد الاستقلال عن الحماية البريطانية، وتحرص الدوحة على اختيار أيام وطنية لكشف وتدشين فعالياتها وإنجازاتها المختلفة، في تأكيد لعروبتها واستقلالها.
ومن المتوقع أن يستوحي شعار المونديال من البيئة القطرية التي تشتهر بأنها حاضنة للعديد من الكائنات الحية، وقد يتم اختيار إحداها على غرار "فلاح"، وهي التميمة التي جاءت على شكل صقر، واختارتها قطر لمونديال ألعاب القوى، أواخر سبتمبر/أيلول المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن قطر نجحت في الحصول على حق تنظيم بطولة كأس العالم 2022، بعدما تفوق ملفها الخاص على ملفات كل من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية.