فيما قرقاش يغرد خارج السرب .. طعنات غادرة تلقتها السعودية من الامارات ومطالبة بطردها من اليمن لسبب واحد

الأحد 01 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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هاجم مسئول يمني ،في تركيا ، دولة الامارات وقال انها توجه الطعنات للسعودية بما تقوم به في اليمن .

وقال طلال جامل المستشار الإعلامي بالسفارة اليمنية في انقره ان ما قامت به دولة الامارات العربية المتحدة خروج سافر ووقح عن كل الأعراف والمواثيق الدولية بان تقوم بقصف وحدات من الجيش الوطني أثناء معركة استعادة الدولة بعد تمرد مليشيات المجلس الانتقالي إلارهابية والمدعومة من الإمارات.

واضاف جامل:«هذا ليس الجرم الوحيد للامارات التي جاءت مع دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية لاعادة الشرعية ورئيسها الشرعي عبد ربه منصور هادي فقد وجهت الإمارات الطعنات الغادرة للسعودية قبل اليمن بزيارتها لايران واللقاءات السرية مع مليشيا الحوثي والتناغم الميداني والعسكري بين تحركات مليشيا الانتقالي المدعوم اماراتيا ومليشيا الحوثي المدعوم ايرانيا».

وتابع «اليوم الإمارات تقدم نفسها بانها حامي التحالف في اتهام مبطن منها لعجز السعودية».

وختم تصريحه بالقول «لذلك نطالب المملكة قائدة التحالف بطرد الامارات لخروجها عن الهدف الذي جاءت من أجله ،كما نطالب مجلس الأمن بعقد جلسة خاصة وطارئة للوقوف امام الانتهاكات الإماراتية والمجزرة التي ارتكبتها مؤخرا على الجيش اليمني وكل مجازرها السابقة».

واليوم غرد انور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الاماراتي ، خارج السرب ، ليتحدث عن دعوته كلا من الحكومة الشرعية والانتقالي للمشاركة في المبادرة السعودية للحوار، وذلك للحد من التوتر وتجنب التصعيد في محافظة عدن التي تشهد اشتباكات متقطعة بين قوات تابعة للحكومة المعترف بها دوليًا والمدعومة من المملكة العربية السعودية وبين المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا.

وقال وزير الدولة الإماراتي في سلسلة تغريدات له على تويتر، الأحد، أن مبادرة الحوار السعودية هي الحل في تجاوز الأزمة في محافظة عدن اليمنية، التي تتخذها الحكومة اليمنية مقرًا مؤقتًا لها بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء.