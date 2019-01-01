ماذا حدث في ذمار ؟ روايتان مختلفتان واكثر من 150 قتيل وجريح والمالكي يكذب الحوثيين ويوضح

الأحد 01 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

عدد القراءات 36

اعلنت وزارة الصحة في حكومة الانقلابيين بصنعاء غير المعترف بها اليوم الاحد ، ارتفاع حصيلة ضحايا استهداف مبنى كلية المجتمع بمحافظة ذمار إلى 50 قتيلا و100 جريح ، في وقت اعلن فيه التحالف انه استهدف ،موقع عسكري للحوثيين بذمار .

وقال تحالف دعم الشرعية باليمن، اليوم الأحد، إنه قام بتدمير موقع عسكري للمليشيا الحوثية بذمار، وهو عبارة عن مخازن للطائرات بدون طيار وصواريخ دفاع جوي معادي.

وأضاف التحالف أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الانساني وقواعده العرفية وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين.

فيما اتهمت جماعة الحوثي المسلحة، اليوم الأحد، التحالف العربي باستهداف مبنى للأسرى والمعتقلين في محافظة ذمار جنوبي صنعاء خلف عشرات القتلى والجرحى.

وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة إن التحالف شن سبع غارات جوية في وقت مبكر الأحد على مبنى خاص بالأسرى التابعين للحكومة الشرعية بكلية المجتمع شمال مدينة ذمار.

وذكر رئيس لجنة الأسرى والمعتقلين التابع للجماعة في مشاورات السويد "عبد القادر المرتضى" أن السجن المستهدف معروف لدى التحالف ولدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي قامت بزيارته عدة مرات.

وأوضح أن السجن المقصوف يضم عشرات الأسرى، مؤكدا سقوط قتلى وجرحى، فيما لا يزال مصير الكثير من الأسرى مجهولا ولم تستطع فرق الإنقاذ الوصول إلى المكان المستهدف بسبب كثافة القصف وتواصله حسب تعبيره.

*المالكي يرد

أكد المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن الموقع الذي قصفه التحالف في ذمار ليل السبت الأحد "هدف عسكري" وليس سجنا كما ادعت ميليشيات الحوثي.

وأوضح في تصريحات الأحد أن الموقع المستهدف هدف مشروع، مشدداً على أن التحالف اتخذ كافة الإجراءات لتحييد المدنيين أثناء استهداف الموقع المذكور.

كما أضاف أن الهدف الذي تم استهدافه يبعد حوالي 10 كيلومترات عن ذمار.

وكان التحالف أعلن فجراً أنه قام بتدمير موقع عسكري للميليشيا الحوثية بذمار جنوب صنعاء، وهو عبارة عن مخازن للطائرات بدون طيار وصواريخ دفاع جوي معادية.