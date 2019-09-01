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جماعة الحوثي تتهم التحالف بقصف سجن مليئ بالاسرى والحصلية 100 قتيل وجريح

الأحد 01 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-متابعات
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اتهتمت جماعة الحوثي الانقلابية التحالف العربي باستهداف سجن مليئ بالاسرى الموالين للحكومة الشرعية ماسفر عن سقوط 100 قتيل وجريح.
وقال مسؤول لجنة الأسرى التابعة لجماعة الحوثيين عبدالقادر المرتضى إن الصليب الأحمر الدولي والتحالف نفسه على علم بأن كلية المجتمع التي تعرضت للاستهداف هي سجن يضم عشرات الأسرى من الموالين للحكومة الشرعية.

 
وكان التحالف الذي تقوده المملكة العربية، أعلن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مواقع تابعة لجماعة الحوثي بمحافظة ذمار.
وذكر التحالف أن الموقع عبارة عن مخازن للطائرات بدون طيار وصواريخ دفاع جوي معادية وباليستينة.
 
وأضاف التحالف أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين.

 
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