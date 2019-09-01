جماعة الحوثي تتهم التحالف بقصف سجن مليئ بالاسرى والحصلية 100 قتيل وجريح محمد بن راشد يهاجم خلفان والمزروعي وغيرهم: كفاكم فوضى .. لن أسمح لكم بمزيد من العبث ليفربول يحتفظ بالقمة ويكتسح بيرنلي في الدوري الإنجليزي يمنيون يتظاهرون أمام البيت الابيض للتنديد بقصف الإمارات للجيش الوطني قيادات الحوثي تنهب مليارات الكهرباء تعزيزات إماراتية لتثبيت انقلاب عدن.. حملات تصفيات واعتقالات مروعة مليون امرأة يمنية معرضة للخطر التحالف يكشف نتائج العملية النوعية التي نفذها ضد «الحوثيين»بمحافظة «ذمار»ومالذي تم تدميره عاجل..التحالف يعلن بدء عملية نوعية ضد «الحوثيين»ومصادر تكشف الاماكن المستهدفة 20 «حوثياً» يقعون في قبضة قوات «الجيش»
اتهتمت جماعة الحوثي الانقلابية التحالف العربي باستهداف سجن مليئ بالاسرى الموالين للحكومة الشرعية ماسفر عن سقوط 100 قتيل وجريح.
وقال مسؤول لجنة الأسرى التابعة لجماعة الحوثيين عبدالقادر المرتضى إن الصليب الأحمر الدولي والتحالف نفسه على علم بأن كلية المجتمع التي تعرضت للاستهداف هي سجن يضم عشرات الأسرى من الموالين للحكومة الشرعية.