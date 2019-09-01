محمد بن راشد يهاجم خلفان والمزروعي وغيرهم: كفاكم فوضى .. لن أسمح لكم بمزيد من العبث

الأحد 01 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 09 صباحاً / مارب برس - وكالات

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شن الشيخ محمد بن راشد - حاكم دبي - هجومًا شرسا على عدد من المغردين الإماراتيين على مواقع التواصل الاجتماعي. وجاء هجوم "بن راشد" على عدد من الناشطين المقربين من حكومة بلاده مثل ضاحي خلفان وحمد المزروعي والحبتور وغيرهم دون أن يذكر اسمهم صراحة بعد هجوم بعضهم على السعودية والهجوم على الشرعية اليمنية ، وإشادة البعض الآخر منهم بالحوثي مما صنع أزمة صامته بين الرياض وأبوظبي.

جاء ذلك في رسالة بمناسبة السنة الهجرية الجديدية تحت اسم "رسالة الموسم الجديد".

وقال محمد بن راشد: "العبث والفوضى على وسائل التواصل الاجتماعي تأكل من منجزات تعبت آلاف فرق العمل من أجل بنائها"، مضيفا أن "سمعة دولة الإمارات ليست مشاعاً لكل من يريد زيادة عدد المتابعين".

وأكد حاكم دبي أنه "لدينا وزارة للخارجية معنية بإدارة ملفاتنا الخارجية والتحدث باسمنا والتعبير عن مواقفنا في السياسة الخارجية للدولة، وإحدى مهامها الأساسية أيضا الحفاظ على 48 عاما من رصيد المصداقية والسمعة الطيبة الذي بنته الإمارات مع دول وشعوب العالم".

وشدد على أنه "لن نسمح أن يعبث مجموعة من المغردين بإرث زايد الذي بناه لنا من المصداقية وحب واحترام الشعوب"، مشيرا إلى أن "صورة الإمارات والإماراتي لا بد أن تبقى ناصعة كما بناها وأرادها زايد"