يمنيون يتظاهرون أمام البيت الابيض للتنديد بقصف الإمارات للجيش الوطني

الأحد 01 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 486



تظاهر المئات من أبناء الجالية اليمنية أمام مقر البيت الأبيض في العاصمة الأميركية واشنطن في وقفة احتجاجية تنديدا بالقصف الإماراتي على القوات الحكومية في محافظتي عدن وأبين ورددوا شعارات وهتافات منددة بالقصف الإماراتي والمجزرة التي وقعت الخميس الماضي.

وصدحت حناجر المتظاهرين بشعارات وهتافات مناوئة للإمارات من قبيل، يا مجلس أمن العالم بن زايد قاتل ظالم، يا مجلس أمن الدولي بن زايد يقتل شعبي، عيني عينك بالمكشوف قصفوا جيشي وأنت تشوف، يا بن زايد يا كذاب انتم داعش والإرهاب، يا مجلس أمن الدولي بن زايد يقصف مدني.

وقام المتظاهرون- خلال الوقفة الاحتجاجية- بدوس العلم الإماراتي وتمزيقه، وذلك احتجاجاً وغضباً على قصف الإمارات القوات الحكومية ودعمها للمتمردين الانفصاليين.

إلى ذلك دعت الجالية اليمنية الأميركية أمس السبت، في العاصمة واشنطن ونيويورك وفرجينيا وولاية ماريلاند في بيان مقتضب نشرته السفارة اليمنية على حسابها الرسمي في تويتر لإقامة وقفة احتجاجية أمام البيت الأبيض والأمم المتحدة للتنديد بجرائم الإمارات ومليشياتها في اليمن وخروجها عن أهداف التحالف العربي لدعم واستعادة الشرعية.

والخميس شن طيران الإمارات، سلسلة غارات جوية على مواقع القوات الحكومية في عدن وأبين، للحيلولة دون تقدم هذه القوات صوب مدينة عدن، التي تسيطر عليها مليشيات المجلس الانتقالي المدعوم من ابوظبي.