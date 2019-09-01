ليفربول يحتفظ بالقمة ويكتسح بيرنلي في الدوري الإنجليزي يمنيون يتظاهرون أمام البيت الابيض للتنديد بقصف الإمارات للجيش الوطني قيادات الحوثي تنهب مليارات الكهرباء تعزيزات إماراتية لتثبيت انقلاب عدن.. حملات تصفيات واعتقالات مروعة مليون امرأة يمنية معرضة للخطر التحالف يكشف نتائج العملية النوعية التي نفذها ضد «الحوثيين»بمحافظة «ذمار»ومالذي تم تدميره عاجل..التحالف يعلن بدء عملية نوعية ضد «الحوثيين»ومصادر تكشف الاماكن المستهدفة 20 «حوثياً» يقعون في قبضة قوات «الجيش» وزير الدفاع يكشف عن من اعطى الأوامر بانطلاق الحملة المشتركة في محافظات «شبوة وأبين وعدن»ويتحدث عن الدور الرئيسي للتحالف مرصد حقوقي يتحدث عن عمليات انتقامية صادمة ومروعة في «عدن»ويوجه دعوة لـ«مجلس الأمن» للتدخل العاجل
تظاهر المئات من أبناء الجالية اليمنية أمام مقر البيت الأبيض في العاصمة الأميركية واشنطن في وقفة احتجاجية تنديدا بالقصف الإماراتي على القوات الحكومية في محافظتي عدن وأبين ورددوا شعارات وهتافات منددة بالقصف الإماراتي والمجزرة التي وقعت الخميس الماضي.
وصدحت حناجر المتظاهرين بشعارات وهتافات مناوئة للإمارات من قبيل، يا مجلس أمن العالم بن زايد قاتل ظالم، يا مجلس أمن الدولي بن زايد يقتل شعبي، عيني عينك بالمكشوف قصفوا جيشي وأنت تشوف، يا بن زايد يا كذاب انتم داعش والإرهاب، يا مجلس أمن الدولي بن زايد يقصف مدني.
وقام المتظاهرون- خلال الوقفة الاحتجاجية- بدوس العلم الإماراتي وتمزيقه، وذلك احتجاجاً وغضباً على قصف الإمارات القوات الحكومية ودعمها للمتمردين الانفصاليين.
إلى ذلك دعت الجالية اليمنية الأميركية أمس السبت، في العاصمة واشنطن ونيويورك وفرجينيا وولاية ماريلاند في بيان مقتضب نشرته السفارة اليمنية على حسابها الرسمي في تويتر لإقامة وقفة احتجاجية أمام البيت الأبيض والأمم المتحدة للتنديد بجرائم الإمارات ومليشياتها في اليمن وخروجها عن أهداف التحالف العربي لدعم واستعادة الشرعية.
والخميس شن طيران الإمارات، سلسلة غارات جوية على مواقع القوات الحكومية في عدن وأبين، للحيلولة دون تقدم هذه القوات صوب مدينة عدن، التي تسيطر عليها مليشيات المجلس الانتقالي المدعوم من ابوظبي.