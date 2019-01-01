قيادات الحوثي تنهب مليارات الكهرباء

الأحد 01 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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كشفت تقارير اعلامية عن فضحية حوثية جديدة بطلها القيادي الحوثي أحمد حامد مدير مكتب ما تسمى «الرئاسة الحوثية» حبي قام بسرقة 3 مليارات ريال يمني تحت مسمى إصلاح الكهرباء في العاصمة اليمنية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة عكاظ السعودية فقد أفادت التقارير بأن «حامد» كلف من قبل الحوثيين بالإشراف على مشروع اقترحه لتشغيل محطتي الكهرباء في حزيز وذهبان بصنعاء ووضع له ميزانية 3 مليارات ريال يمني.

وأكدت التقارير أن هدف المشروع تجاري لصالح مليشيا الحوثي مع أن الكهرباء ملك للدولة وهو ما استغلته المليشيا في نهب الميزانية.

ولفتت إلى أن القيادي الحوثي ورد المبلغ إلى حسابه الخاص مبرراً عجز وزارة الكهرباء ومؤسساتها عن تنفيذ المشروع الذي لم ينفذ على الأرض أصلاً، مؤكدة أن حامد اكتفى بتوجيه الكهرباء بتشغيل المولدات الكهربائية السابقة بنفس آليات عمل التجار وبيع الكيلو وات الواحد بـ(200) ريال يمني، وإلزام من يقبل استخدام خدمة الخط الساخن دفع قيمة فاتورة عداد الكهرباء الخاص به والموقوف منذ 3 سنوات.

وكشفت التقارير أن هناك قيادات حوثية أصبحت من كبار رجال الأعمال ويمتلكون الشركات الاستثمارية من أبرزهم أحمد حامد، ومتحدث الحوثيين محمد عبدالسلام فليته الذي يمتلك عددا من الشركات النفطية بعضها جرى السطو عليها وتعود ملكيتها لقيادات يمنية موالية للشرعية.