التحالف يكشف نتائج العملية النوعية التي نفذها ضد «الحوثيين»بمحافظة «ذمار»ومالذي تم تدميره عاجل..التحالف يعلن بدء عملية نوعية ضد «الحوثيين»ومصادر تكشف الاماكن المستهدفة 20 «حوثياً» يقعون في قبضة قوات «الجيش» وزير الدفاع يكشف عن من اعطى الأوامر بانطلاق الحملة المشتركة في محافظات «شبوة وأبين وعدن»ويتحدث عن الدور الرئيسي للتحالف مرصد حقوقي يتحدث عن عمليات انتقامية صادمة ومروعة في «عدن»ويوجه دعوة لـ«مجلس الأمن» للتدخل العاجل في إعلان جديد.. آبل تخلص مستخدميها من مشكلة تقلق راحتهم تعرف على حصاد ميداليات دورة الألعاب الأفريقية 2019 برشلونة لميسي: نيمار لن يعود هذا الصيف برتبة لواء..«الحوثيون» يعترفون بمصرع أحد قيادتهم العسكرية الكبيرة - أسم +صورة بيان حرب يمني يعلن الكفاح المسلح ضد الامارات ويمهلها 72 للمغادرة (نص البيان)
قال تحالف دعم الشرعية باليمن اليوم الأحد، إنه قام بتدمير موقع عسكري للمليشيا الحوثية بمحافظة ذمار.
وذكر التحالف أن الموقع عبارة عن مخازن للطائرات بدون طيار وصواريخ دفاع جوي معادية وباليستينة.
وأضاف التحالف أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين.
وصعدت مؤخراً مليشيا الحوثي الانقلابية من اطلاق صواريخها الباليستية وطائراتها المسيرة باتجاه الأراضي السعودية.