التحالف يكشف نتائج العملية النوعية التي نفذها ضد «الحوثيين»بمحافظة «ذمار»ومالذي تم تدميره

الأحد 01 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قال تحالف دعم الشرعية باليمن اليوم الأحد، إنه قام بتدمير موقع عسكري للمليشيا الحوثية بمحافظة ذمار.

وذكر التحالف أن الموقع عبارة عن مخازن للطائرات بدون طيار وصواريخ دفاع جوي معادية وباليستينة.

وأضاف التحالف أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين.

وصعدت مؤخراً مليشيا الحوثي الانقلابية من اطلاق صواريخها الباليستية وطائراتها المسيرة باتجاه الأراضي السعودية.