التحالف يكشف نتائج العملية النوعية التي نفذها ضد «الحوثيين»بمحافظة «ذمار»ومالذي تم تدميره عاجل..التحالف يعلن بدء عملية نوعية ضد «الحوثيين»ومصادر تكشف الاماكن المستهدفة 20 «حوثياً» يقعون في قبضة قوات «الجيش» وزير الدفاع يكشف عن من اعطى الأوامر بانطلاق الحملة المشتركة في محافظات «شبوة وأبين وعدن»ويتحدث عن الدور الرئيسي للتحالف مرصد حقوقي يتحدث عن عمليات انتقامية صادمة ومروعة في «عدن»ويوجه دعوة لـ«مجلس الأمن» للتدخل العاجل في إعلان جديد.. آبل تخلص مستخدميها من مشكلة تقلق راحتهم تعرف على حصاد ميداليات دورة الألعاب الأفريقية 2019 برشلونة لميسي: نيمار لن يعود هذا الصيف برتبة لواء..«الحوثيون» يعترفون بمصرع أحد قيادتهم العسكرية الكبيرة - أسم +صورة بيان حرب يمني يعلن الكفاح المسلح ضد الامارات ويمهلها 72 للمغادرة (نص البيان)
أعلنت قوات التحالف العربي قبل قليل بدء تنفيذ عملية نوعية ضد اهداف حوثية مشروعة بمحافظة ذمار.
هذا فيما أفادت مصادر محلية بمحافظة ذمار لـ«مأرب برس»على ان مقاتلات التحالف العربي شنت قبل قليل أربع غارات جوية على اهداف حوثية جوار كلية المجمتع شمال المحافظة فيما لايزال التحليق مستمر حتى كتابة هذا الخبر.