عاجل..التحالف يعلن بدء عملية نوعية ضد «الحوثيين»ومصادر تكشف الاماكن المستهدفة

الأحد 01 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- خاص

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أعلنت قوات التحالف العربي قبل قليل بدء تنفيذ عملية نوعية ضد اهداف حوثية مشروعة بمحافظة ذمار.

هذا فيما أفادت مصادر محلية بمحافظة ذمار لـ«مأرب برس»على ان مقاتلات التحالف العربي شنت قبل قليل أربع غارات جوية على اهداف حوثية جوار كلية المجمتع شمال المحافظة فيما لايزال التحليق مستمر حتى كتابة هذا الخبر.