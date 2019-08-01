20 «حوثياً» يقعون في قبضة قوات «الجيش»

السبت 31 أغسطس-آب 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- متابعات

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تمكنت قوات الجيش الوطني اليوم السبت في محافظة حجة من أسر 20 مسلحاً من جماعة الحوثي الانقلابية.

هذا وتستمر المعارك العنيفة لليوم الثالث على التوالي بين الجيش الوطني (مسنوداً بطيران التحالف العربي)ومليشيا الحوثي المتمردة بمحيط مدينة حرض الحدودية.

ونقل "المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة" عن مصدر عسكري أن وحدات من الجيش الوطني تعمل على تأمين القرى والمزارع المحيطة بمدينة حرض المحررة حديثاً، بالإضافة لتمشيط وإنتزاع حقول الألغام التي خلفتها المليشيا الحوثية لإرهابية.

وأكد المصدر تمكن أبطال المنطقة العسكرية الخامسة من أسر 11 حوثياً في مواجهات يوم أمس، ليرتفع عدد الأسرى إلى 20 عنصراً بينهم قيادات ميدانية.

ونوه المصدر العسكري إلى قيام طيران التحالف العربي بتنفيذ عدت غارات جوية استهدفت تعزيزات للمليشيا بمدينة حرض ، كانت قدمت إلى المدينة في اليوميين الماضيين.

وكان الجيش الوطني بالمنطقة العسكرية الخامسة قد حرر خلال اليوميين الماضيين، قرى بني هلال والراكب والعسيلة وقرى أخرى متاخمة لمدينة حرض، فضلاً عن أسر 9 عناصر في اليوم الأول من المعركة، واغتنام عدد من الأليات والقطع العسكرية.