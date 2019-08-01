20 «حوثياً» يقعون في قبضة قوات «الجيش» وزير الدفاع يكشف عن من اعطى الأوامر بانطلاق الحملة المشتركة في محافظات «شبوة وأبين وعدن»ويتحدث عن الدور الرئيسي للتحالف مرصد حقوقي يتحدث عن عمليات انتقامية صادمة ومروعة في «عدن»ويوجه دعوة لـ«مجلس الأمن» للتدخل العاجل في إعلان جديد.. آبل تخلص مستخدميها من مشكلة تقلق راحتهم تعرف على حصاد ميداليات دورة الألعاب الأفريقية 2019 برشلونة لميسي: نيمار لن يعود هذا الصيف برتبة لواء..«الحوثيون» يعترفون بمصرع أحد قيادتهم العسكرية الكبيرة - أسم +صورة بيان حرب يمني يعلن الكفاح المسلح ضد الامارات ويمهلها 72 للمغادرة (نص البيان) تقرير أمريكي يكشف عن 6 تداعيات خطيرة لـ”انقلاب عدن“ فيديو نادر لولى العهد السعودي محمد بن سلمان
تمكنت قوات الجيش الوطني اليوم السبت في محافظة حجة من أسر 20 مسلحاً من جماعة الحوثي الانقلابية.
هذا وتستمر المعارك العنيفة لليوم الثالث على التوالي بين الجيش الوطني (مسنوداً بطيران التحالف العربي)ومليشيا الحوثي المتمردة بمحيط مدينة حرض الحدودية.
ونقل "المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة" عن مصدر عسكري أن وحدات من الجيش الوطني تعمل على تأمين القرى والمزارع المحيطة بمدينة حرض المحررة حديثاً، بالإضافة لتمشيط وإنتزاع حقول الألغام التي خلفتها المليشيا الحوثية لإرهابية.
وأكد المصدر تمكن أبطال المنطقة العسكرية الخامسة من أسر 11 حوثياً في مواجهات يوم أمس، ليرتفع عدد الأسرى إلى 20 عنصراً بينهم قيادات ميدانية.
ونوه المصدر العسكري إلى قيام طيران التحالف العربي بتنفيذ عدت غارات جوية استهدفت تعزيزات للمليشيا بمدينة حرض ، كانت قدمت إلى المدينة في اليوميين الماضيين.
وكان الجيش الوطني بالمنطقة العسكرية الخامسة قد حرر خلال اليوميين الماضيين، قرى بني هلال والراكب والعسيلة وقرى أخرى متاخمة لمدينة حرض، فضلاً عن أسر 9 عناصر في اليوم الأول من المعركة، واغتنام عدد من الأليات والقطع العسكرية.