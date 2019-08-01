وزير الدفاع يكشف عن من اعطى الأوامر بانطلاق الحملة المشتركة في محافظات «شبوة وأبين وعدن»ويتحدث عن الدور الرئيسي للتحالف

السبت 31 أغسطس-آب 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- مأرب

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أوضح وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي بان الحملة المشتركة في محافظات شبوة وأبين وعدن تجري تنفيذا لتوجيهات القيادة العليا ممثلة بفخامة المشير الركن عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن، وبالتنسيق التام مع قيادة القوات المشتركة في التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الدفاع، اليوم السبت، لجرحى الجيش الوطني الذين يتلقون العلاج في المستشفى العسكري بمحافظة مأرب، للاطلاع على مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم.

وأشاد وزير الدفاع، بالتضحيات والبطولات التي يحرزها ويسطرها أبطال القوات المسلحة في مختلف الميادين والجبهات.. مؤكداً أن تلك الدماء الزكية التي يبذلها الشعب اليمني لن تذهب هدرا وسيخلدها التاريخ ويتدارسها الأجيال.

وترأس الفريق المقدشي- خلال الزيارة- اجتماعاً بإدارة المستشفى واستمع لشرح حول الخدمات العلاجية المقدمة للجرحى والصعوبات التي يواجهها المستشفى، واطّلع على المخططات الهندسية للمجمع الطبي العسكري.. مشيداً بجهود إدارة المستشفى والطاقم الطبي المبذولة في سبيل الرعاية والاهتمام بالجرحى.

وشدّد وزير الدفاع على ضرورة مضاعفة الجهود والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجرحى تقديراً لتضحياتهم الرائدة في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية الثورة والجمهورية والثوابت الوطنية ومواجهة المليشيات المتمردة والجماعات الإرهابية.

كما قام الفريق المقدشي ومعه وكيل أول محافظة مأرب علي الفاطمي، بزيارة للجرحى من منتسبي الوحدات العسكرية التابعة لمحوري عتق وأبين الذين تم نقلهم لتلقي العلاج في المستشفى نتيجة إصابتهم في الاعتداءات السافرة لطيران دولة الإمارات أثناء تأديتهم لواجبهم الدستوري والوطني ومشاركتهم في مهمة موكلة إليها للتصدي للتمرد المسلح الذي يستهدف الشرعية الدستورية والهوية اليمنية الذي قامت به مليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي المدعوم من دولة الإمارات في محافظتي عدن وأبين

وأكد وزير الدفاع أن القوات المسلحة تقوم بواجباتها الدستورية والقانونية في حماية النظام والقانون وحفظ الأمن والاستقرار.

وثمّن وزير الدفاع مواقف الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة في مساندة الشعب اليمني لاستعادة دولته وشرعيته ومواجهة المليشيات الحوثية المتمردة المدعومة من ايران، وجهودهم الداعمة للشرعية وللقوات المسلحة اليمنية وتضحياتهم المبذولة في سبيل المعركة المشتركة لصد المخططات الايرانية الرامية لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة.

من جانبه، عبّر أركان حرب اللواء ١١٥- أبين، العميد الخضر محمد امطلي ،عن شكره وتقديره لزيارة وزير الدفاع والاهتمام والرعاية التي توليها قيادة وزارة الدفاع للجرحى.. مؤكداً العزم على مواصلة النضال حتى تحقيق كامل الأهداف المنشودة، وأن التضحيات تهون في سبيل الذود عن الوطن والمكتسبات الوطنية.