تعرف على حصاد ميداليات دورة الألعاب الأفريقية 2019

السبت 31 أغسطس-آب 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-وكالات

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يسدل الستار، السبت، على دورة الألعاب الأفريقية 2019، التي احتضنها المغرب، عندما تختتم منافسات التنس والكرة الطائرة، قبل أن يقام حفل الختام.

وحسمت مصر لقب دورة الألعاب الأفريقية، في نسختها الثانية عشرة، بعدما تصدرت جدول ترتيب الميداليات بمجموع 270 ميدالية، وفقاً للأرقام المنشورة على الموقع الرسمي للدورة.

وتعد مصر هي الأكثر حصداً للميداليات بمختلف تنوعها، وذلك برصيد 101 ذهبية و97 فضية و72 برونزية.

وفجرت نيجيريا مفاجأة كبرى بقفزها إلى المركز الثاني متخطية جنوب أفريقيا، حيث حصدت 126 ميدالية، مقسمة بين 46 ذهبية و33 فضية و47 برونزية.

وتراجعت جنوب أفريقيا إلى المركز الثالث، بعدما توقف رصيد ميدالياتها عند 87 ميدالية متنوعة، هي 36 ذهبية و26 فضية و25 برونزية.

وجاءت الجزائر في المركز الرابع بـ124 ميدالية متنوعة، مقسمة بين 33 ذهبية و31 فضية و60 برونزية.

واحتلت بعثة البلد المنظم، المغرب، المركز الخامس برصيد 107 ميداليات متنوعة، 30 ذهب و31 فضة و46 برونز.

واحتلت دولتي أفريقيا الوسطى والرأس الأخضر المركز الـ41 والأخير بجدول ترتيب الميداليات برصيد ميدالية برونزية وحيدة لكل منهما.