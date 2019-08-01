برشلونة لميسي: نيمار لن يعود هذا الصيف

السبت 31 أغسطس-آب 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-وكالات

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كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عن استسلام إدارة نادي برشلونة الإسباني فيما يتعلق بإقناع نظيرتها في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بالتخلي عن خدمات النجم البرازيلي "نيمار دا سيلفا"، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة برشلونة أبلغت مدرب الفريق الأول لكرة القدم لديها، الإسباني "إرنيستو فالفيردي"، والقائد الأرجنتيني "ليونيل ميسي"، بعدم عودة النجم البرازيلي.

وأضافت أن مفاوضات تعثرت بين برشلونة وباريس سان جيرمان لإعادة "نيمار"، بعد مبالغة النادي الفرنسي في طلباته المالية، إلى جانب رفض الفرنسي "عثمان ديمبلي" الرحيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة تواصل أيضًا مع "نيمار" لإبلاغه أنه بذل كل ما في وسعه لإعادته إلى "كامب نو"، إلا أن المطالب الاقتصادية العالية من باريس سان جيرمان لم تسمح بنجاح العملية.

وكانت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، قد شككت منذ فترة، في جدية إدارة برشلونة من حيث التفاوض مع نظيرتها في نادي باريس سان جيرمان، للحصول على خدمات "نيمار".

وأضافت أن مفاوضات برشلونة للحصول على خدمات "نيمار" قد تكون خدعة كبرى من إدارة البلوغرانا لإرضاء نجمها الأرجنتيني "ميسي" الذي يرغب في إعادة زميله البرازيلي السابق، لزيادة قوة الفريق لضمان المنافسات على البطولات المحلية والقارية الموسم الجديد.

وانضم "نيمار" إلى باريس سان جيرمان قادماً من برشلونة، صيف 2017، مقابل 222 مليون يورو، بموجب عقد يمتد حتى 2022.