برتبة لواء..«الحوثيون» يعترفون بمصرع أحد قيادتهم العسكرية الكبيرة - أسم +صورة

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اعترفت مليشيات الحوثي الانقلابية اليوم السبت 31 اغسطس 2019 م بمصرع أحد قيادتها العسكرية الكبيرة.
وذكرت وسائل إعلام حوثية بأن ما يسمى قائد فرع الشرطة العسكرية بمحور صعدة ومساعد قائد قوات حرس الحدود المدعو اللواء «أمين حميد الحميري» قد لقى مصرعه خلال المعارك التي خاضتها قوات الجيش الوطني قبل ايام في جبهات محافظة صعدة معقل زعيم الجماعة «شمالي اليمن».
يشار الى ان قوات الجيش الوطني، مدعوماً من قوات التحالف العربي تخوض، عمليات عسكرية واسعة في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل زعيم المليشيات الحوثية بمديريات محافظة صعدة.