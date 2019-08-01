في سياق صراع النفوذ.. سلطات الانقلاب الحوثية تنشئ أجهزة مخابرات قمعية جديدة بقيادة ”الخيواني“ و”الشامي“

السبت 31 أغسطس-آب 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلنت سلطات الانقلاب الحوثية، السبت 31 اغسطس/آب، إنشاء أجهزة أمنية قمعية جديدة على أنقاض جهازي المخابرات الأمن القومي والسياسي.

وأصدر رئيس ما يسمى بـ”المجلس السياسي الأعلى“ المدعو ”مهدي المشاط“ قرار يقضي بإنشاء ”، جهاز الأمن والمخابرات“، وحل جهازي الامن القومي والسياسي.

وقضى قرارا آخر لـ”المشاط“ بتعيين المدعو ”عبدالحكيم هاشم علي الخيواني“ رئيسا للجهاز، والمدعو ”عبدالقادر قاسم أحمد الشامي“ نائبا لرئيس الجهاز.

ويأتي هذا القرار، في ظل صراع نفوذ داخل الجماعة، بحسب مراقبين كشفو عن صراع شديد بين قادة المليشيات المقيمين في صنعاء، بعيدًا عن قائدهم عبدالملك الحوثي، الذي تزعم تقارير إعلامية أخرى أنه يختبئ بجبال في محافظة صعدة.

وخرجت إلى العلن مؤخرًا صراعات على الزعامة والنفوذ، بين قادة المليشيات في صنعاء، خاصة بين رئيس اللجنة الثورية محمد علي الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط.