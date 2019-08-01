معلومات خطيرة.. مسؤول يفجر مفاجئة ويكشف عن مؤامرة إماراتية تستهدف السعودية ويعلن تفاصيل ”لقاء سري“ عقد في ”أبو ظبي“ عقب غارات ”عدن“

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كشف عضو فريق التفاوض الحكومي، العميد عسكر زعيل، السبت 31 اغسطس/آب، عن لقاء إيراني إماراتي غير معلن في أبو ظبي، يوم أمس، وبعد يوم من الجريمة البشعة التي ارتكبتها الإمارات ضد الجيش اليمني أمس الأول.