”بن سلمان“ يبلغ ”ترمب“ ردا حازما بشأن التفاوض مع ”الحوثي“ وتقرير استخباراتي يكشف تفاصيل ”لقاء واشنطن السعودي ـ الأمريكي“

السبت 31 أغسطس-آب 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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كشف موقع "تاكتيكال ريبورت" الاستخباراتي، السبت 31 اغسطس/آب، نتائج لقاء ومحادثات نائب وزير الدفاع السعودي "خالد بن سلمان" مع وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" في 28 أغسطس/ آب الحالي.

ووفق ”تاكتيكال ريبورت“، فإن اللقاء شهد مناقشة العديد من القضايا، وفي مقدمتها الحرب في اليمن، في ضوء المتغيرات الجديدة على الساحة اليمنية والتي تشمل تطورات الحرب السعودية ضد الحوثيين، والوضع في محافظة عدن الجنوبية في ظل المواجهات بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما شهد اللقاء أيضا مناقشة جهود مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن "مارتن غريفيث" لوضع حد للحرب الدائرة في البلاد وجهود إدارة "ترامب" لبدء محادثات مباشرة بين السعودية والحوثيين للوصول إلى وقف لإطلاق النار بين الطرفين.

وأخبر "بومبيو" الأمير "خالد بن سلمان" بأن فرسان نهاية العالم الأربعة، والتي ترمز إلى الصراعات والحرب والمجاعة والموت، يجتمعون في اليمن اليوم، وأن الرئيس "دونالد ترامب" يرغب في التوصل إلى حل سياسي قبل أن تتحول اليمن إلى أفغانستان جديدة يهيمن عليها قطاع الطرق وأمراء الحرب والإرهابيون، على حد وصفه.

ووفقا لـ"تاكتيكال ريبورت"، فقد أكد "بومبيو" أن هذا الحل لا بد أن يشمل مفاوضات مباشرة مع الحوثيين.

من جانبه، أخبر "بن سلمان" وزير الخارجية الأمريكي إن الحوثيين لا يحترمون اتفاقاتهم، ووصفهم بأنهم "إرهابيون" مثل "القاعدة" وتنظيم "الدولة الإسلامية".

وقال "بن سلمان" إن جهود الولايات المتحدة ينبغي أن تركز على التوسط في المحادثات بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأكد "بن سلمان" أن السعودية لن تقبل التفاوض مع جماعة تقوم بقصف المدن ومنشآت النفط السعودية باستخدام الصواريخ والطائرات بدون طيار.

وشدد نائب وزير الدفاع السعودي على أن المملكة تريد ضمانات أمريكية قبل الدخول في هذه المحادثات، والتي من المنتظر أن تناقش مشروعا جديدا للحل السياسي في اليمن أعده مبعوث الأمم المتحدة "مارتن غريفيث".. تفاصيل مشروع غريفيث الجديد اضغط هنا