في سياق صراع النفوذ.. سلطات الانقلاب الحوثية تنشئ أجهزة مخابرات قمعية جديدة بقيادة ”الخيواني“ و”الشامي“ الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة معلومات خطيرة.. مسؤول يفجر مفاجئة ويكشف عن مؤامرة إماراتية تستهدف السعودية ويعلن تفاصيل ”لقاء سري“ عقد في ”أبو ظبي“ عقب غارات ”عدن“ ”بن سلمان“ يبلغ ”ترمب“ ردا حازما بشأن التفاوض مع ”الحوثي“ وتقرير استخباراتي يكشف تفاصيل ”لقاء واشنطن السعودي ـ الأمريكي“ هجوم على الإمارات والسعودية على شاشة العربية .. فيديو الكشف عن مشروع أممي جديد للحل في اليمن.. تقسيم البلاد الى 3 مناطق وتشكيل مجلس رئاسي لهذا السبب طرد ترامب مساعدته الشخصية الحسناء شاهد: انقلاب طائرة هليوكبتر بركابها في الهواء ”CSSW“ تنقل مقرها الرئيسي الى ”عدن“ وتنتخب هيئة ادارية جديدة برئاسة ”الدباء“ شاهد : اعنف هجوم واقوى رد يمني من قلب الرياض على مجزرة الطيران الاماراتي
شن محلل سياسي يمني هجوما على الدور السعودي والإماراتي في بلاده، وذلك خلال استضافته على شاشة قناة "العربية الحدث"،
وشدد الضيف على أن "الإمارات تحتل اليمن، وتقصف اليمنيين بالطيران"، واصفا الموقف السعودي تجاه خروقات الإمارات بـ"الموقف المتذبذب".
وشكك في الموقف السعودي من الأزمة في اليمن بقوله: " السعودية تتحدث عن الإمارات وعن عبد ربه منصور وعن حكومته، وكأنها حكم في مباراة كرة قدم، وليس كأنها دولة محورية شكلت التحالف العربي".
وأضاف: "السعودية أخذت تفويضا من السلطة الشرعية للتدخل في اليمن، وهي من جلبت الإمارات إلينا".
وحاولت مذيعة النشرة مقاطعة الضيف اليمني الذي أكمل بدوره "ألم يأت هذا التحالف العربي لإعادة السلطة الشرعية وشرعية عبد ربه منصور هادي ويفرضها على عبد الملك الحوثي في صنعاء؟".
وتساءل:" أليس من باب أولى أن تفرض هذه الشرعية في عدن؟ أم نذهب لنتحاور مع طرف آخر؟".
وحاولت المذيعة التخفيف من حدة نقده بقولها إن هناك مآخذ أيضا على سياسة وسلوك حكومة الشرعية باليمن.