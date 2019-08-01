الكشف عن مشروع أممي جديد للحل في اليمن.. تقسيم البلاد الى 3 مناطق وتشكيل مجلس رئاسي

السبت 31 أغسطس-آب 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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كشف موقع "تاكتيكال ريبورت" الاستخباراتي، السبت 31 اغسطس/آب عن مشروع جديد للحل السياسي في اليمن أعده مبعوث الأمم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيث.

وبحسب الموقع، فإن ”جريفيث“ يقترح أن يدار اليمن بواسطة حكومة فيدرالية على أن يتم تقسيم البلاد جغرافيا إلى ثلاث مناطق، منطقة شمالية تضم 8 محافظات وعاصمتها صنعاء، ومنطقة وسطى تضم 5 محافظات وعاصمتها تعز، ومنطقة جنوبية تضم 8 محافظات وعاصمتها عدن.

ويقترح مشروع "غريفيث" أيضا أن يتم إشراك الحوثيين كجهة رابعة في حكم اليمن جنبا إلى جنب مع الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات والمؤتمر الشعبي العام المدعوم من السعودية.

ويتضمن الاقتراح تشكيل مجلس رئاسي بقيادة الرئيس "عبد ربه منصور هادي" لإدارة شؤون اليمن لحين عقد انتخابات جديدة.

كما تتضمن ورقة "جريفيث" أيضا مشروعا لإنشاء جيش يمني موحد يقوم بتدريبه فريق دولي تحت إشراف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا.