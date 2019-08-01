لهذا السبب طرد ترامب مساعدته الشخصية الحسناء

السبت 31 أغسطس-آب 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قالت الصحيفة إن "ويسترهوت اضطرت لترك منصبها بعدما أفشت للمراسلين أسرار علاقة ترامب ببناته"- جيتي

كشفت صحيفة "بوليتيكو" السبت، عن الأسباب التي دفعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى طرد مساعدته الشخصية مادلين ويسترهوت.

وقالت الصحيفة إن "ويسترهوت اضطرت لترك منصبها بعد أن أفشت للمراسلين أسرار علاقة الرئيس ببناته"، مشيرة إلى أن مساعدة ترامب أكدت في حديث مع الصحفيين لم يكن مخصصا للتسجيل، أن علاقتها مع ترامب أفضل من علاقته مع ابنتيه إيفانكا وتيفاني.

وأضافت أن "الرئيس ترامب لم يرغب بالتقاط صور له مع ابنته تيفاني، لأنه يعتبرها ممتلئة جدا، وترامب لا يمكن أن يميزها في حشد من الناس"، بحسب قول ويسترهوت.

وكانت ويسترهوت تحدثت في وقت سابق من الشهر الجاري مع وسائل إعلام، عن علاقة الرئيس الأمريكي بأولاده، بينما كان ترامب في نادي Bedminster للغولف في نيوجيرسي.

في المقابل، قال ترامب السبت إن "مساعدته ويسترهوت كانت موظفة جيدة جدا ومتعاونة تماما"، مستدركا بقوله: "كانت كلماتها هجومية أحيانا (..)، وإنني أحب ابنتي تيفاني، وهي رائعة وتدرس بجد".

وأقال ترامب مساعدته ويسترهوت، وذلك على خلفية إدلائها بتصريحات "طائشة" عن أبنائه، وصفها بأنها "كانت مؤلمة قليلا".