شاهد: انقلاب طائرة هليوكبتر بركابها في الهواء

السبت 31 أغسطس-آب 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لحظة استعراض طيارين متهورين مهاراتهما المذهلة بأداء حركات بهلوانية بطائرة الهليكوبتر.

وكانت هليكوبتر أخرى قريبة قد سجلت الحركة البهلوانية التي أداها الطياران ”آرون فيتزجيرالد“ و“كريس باخمان“ من فريق ”ريد بول“ خلال عرض جوي في ولاية ”أيوا“ الأمريكية في يوم 23 آب/ أغسطس الماضي.

وفي الفيديو يمكن رؤية الهليكوبتر التي تحمل شعار ”ريد بول“ تحوم في الجو قبل أن تؤدي حركة (شقلبة) خطيرة في الجو، لتبدأ الطائرة في الهبوط بسرعة مقلقة. لكن، لحسن الحظ، تمكن الطياران من استعادة توازن الطائرة في الثواني الأخيرة قبل أن تصطدم بالأرض، وحلقا بعيدًا.