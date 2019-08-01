”CSSW“ تنقل مقرها الرئيسي الى ”عدن“ وتنتخب هيئة ادارية جديدة برئاسة ”الدباء“

السبت 31 أغسطس-آب 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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نقلت جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية CSSW مقر إدارتها العامة ومركزها الرئيس من العاصمة صنعاء، الواقعة تحت سيطرت مليشيا الحوثي الانقلابية، إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن).

وكانت الجمعية العمومية للجمعية قد عقدت في مايو الماضي اجتماعها الثامن في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت.

وجرى خلال الاجتماع انتخاب هيئة إدارية جديدة للجمعية تكونت من الأستاذ يحيى حسن الدباء رئيسا، والدكتور عبدالواسع الواسعي أمينا عاما، والأستاذ عادل علي بامخرمة ٲمينا عاما مساعدا، والأستاذ عبدالغني الصهيبي مسئولا ماليا.

كما تم في الاجتماع انتخاب بقية أعضاء الهيئة الإدارية، وانتخاب رئيس وأعضاء لجنة الرقابة والتفتيش وأعضاء الاحتياط.

وتؤكد الجمعية استمرارية كل تعاملاتها مع كل الجهات الحكومية والرسمية ومكاتب الأمم المتحدة والشركاء المحليين والدوليين ستكون عبر مكتبها الرئيس في محافظة عدن ومكتبها في مدينة سيئون.

وتوجه الجمعية هذا البلاغ إلى كل المنظمات الدولية العاملة في اليمن؛ والمنظمات الإقليمية والمحلية.

وتؤكد الجمعية على استمرار أعمالها الإغاثية كاملة كما هي دون تغيير أو نقصان، ويعتبر هذا إعلانا رسميا بهذا الخصوص.

وتأمل الجمعية أن يسهم انتقال مقرها الرئيس من صنعاء إلى عدن في المزيد من تنفيذ مشاريع خدمية وتنموية تلبي احتياجات السكان في اليمن، وتتناسب والأهداف الإنسانية التي تسعى الجمعية إلى تحقيقها في مختلف مجالات العمل الإنساني والطوعي.