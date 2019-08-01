شاهد : اعنف هجوم واقوى رد يمني من قلب الرياض على مجزرة الطيران الاماراتي

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تقرير الاعلامي جميل عزالدين رئيس قطاع التلفزيون اليمني ، على قناة اليمن الفضائية التي تبث من العاصمة السعودية الرياض، بعد مجزرة الطيران الاماراتي بحق قوات الجيش الوطني امس الاول (اذا لم تستحي فاقتل من شئت) ..