شاهد : اعنف هجوم واقوى رد يمني من قلب الرياض على مجزرة الطيران الاماراتي

السبت 31 أغسطس-آب 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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تقرير الاعلامي جميل عزالدين رئيس قطاع التلفزيون اليمني ، على قناة اليمن الفضائية التي تبث من العاصمة السعودية الرياض، بعد مجزرة الطيران الاماراتي بحق قوات الجيش الوطني امس الاول (اذا لم تستحي فاقتل من شئت) ..