الملك ”سلمان“ يستهدف ”صندوق أسرار اليمن“ و”حامل ملفات الحدود“ بقرار هام

السبت 31 أغسطس-آب 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء الجمعة، جملة من الأوامر والقرارات الملكية، كان أبرزها تعيين فهد بن محمد العيسى، رئيسا للديوان الملكي السعودي بمرتبة وزير.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، مجموعة من المعلومات، التي ترسم صورة كاملة عن رئيس الديوان الملكي الجديد.

حامل ملفات اليمن

ومن أبرز تلك المعلومات أن العيسى يوصف بأنه "حامل ملفات الحدود السعودية اليمنية".

وحصل العيسى في عام 2001 على وسام "الوحدة اليمنية" من الدرجة الثالثة، نظيره جهوده في مفاوضات الحدود اليمنية السعودية.

ولعب الباحث القانوني حينها دورا كبيرا في معاهدة جدة عام 200، لترسيم الحدود بين المملكة العربية والسعودية واليمن، وحل الخلافات التي ظلت عالقة بين البلدين على الحدود قرابة 60 عاما.

وتضمنت الاتفاقية ألا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين، حشد قواته المسلحة على مسافة تقل عن 20 كيلو مترا على جانبي الحدود، ويقتصر نشاط أي طرف في كل جانب على تسيير دوريات أمن متنقلة بأسلحتها الاعتيادية، كما تضمنت أيضا مناطق الرعي على الحدود، بحيث لا يحدث أي تعارض أو خلافات بشأنها.

اليمن وأشياء أخرى

يبدو أن خبرة العيسى في اليمن لم تقتصر على تلك الاتفاقية فقط، بل استعان به الديوان الملكي السعودي، في أكثر من مناسبة لأكثر من قضية خلافية أو اتفاقيات تعاون مع اليمن.

كانت الحكومة السعودية قد عينته في ممثلا عن الجانب السعودي في لجنة تعيين الحدود السعودية اليمنية المستشركة، وعضوا عن الجانب السعودي في اللجنة التحضيرية لمجلس التنسيق السعودي اليمني.

ولم يقتصر نشاطه على اليمن، بل تم الاستعانة بخبراته فيما يخص الشأن الخليجي والعربي، حيث تم تعيينه في منصب رئيس اللجنة الدائمة لدراسة الموضوعات المتعلقة بمجلس تعاون دول الخليج العربية وجامعة الدول العربية، المشكلة من قبل هيئة الخبراء لمجلس الوزراء.

العيسى وابن سلمان

في عام 2015، صدر أمرا ملكيا من الملك سلمان بن عبد العزيز، بتعيين العيس مدير لمكتب وزير الدفاع، الذي كان حينها ولي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

وحظى العيسى بثقة واسعة من الأمير محمد بن سلمان، الذي أصبح في يونيو/حزيران 2017 وليا للعهد، محتفظا بمنصب وزير الدفاع.

كما أن خبرة العيسى في اليمن، كانت حاضرة في معظم اجتماعات محمد بن سلمان مع القيادات اليمنية، والتي كان أحد أضلع الحاضرين فيها بصورة دائمة ومستمرة.