دولة خليجية تنفذ حملة اعتقالات تطال عشرات الوافدين

السبت 31 أغسطس-آب 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

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نفذت فرق التفتيش في الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت، 3 حملات تفتيشية بإشراف مباشر من مدير عام الهيئة بالإنابة عبدالله المطوطح، شملت منطقة الجليب، وسوق الجمعة الواقع في منطقة الري، ومراكز بيع في الشويخ،أسفرت عن القبض على عشرات الوافدين.

وحسب صحيفة القبس الكويتية، ففي الجليب رصدت الفرق أكثر من 10 مخالفين في الأسواق العشوائية. أما في سوق الجمعة، خالفت فرق التفتيش مجموعة من المقيمين نظرا لتعديهم على قانون العمل، حيث رصدوا وهم يقومون بالبيع داخل المحال التجارية في السوق في ظل حملهم اقامات على المادة 20.

ومساء الخميس الماضي رصدت الفرق مخالفين آخرين من العاملين في مجال توصيل الطلبات، حيث نفذ المفتشون عملية رصد لهم في بعض المطاعم ومراكز البيع، وتم التأكد من عدم حملهم بطاقات وترخيص للعمل ضمن نطاق التوصيل، نظرا وأنهم يحملون إقامات من نوع آخر، أو على منشآت أخرى.

في سياق آخر، أعلنت الهيئة عن فترة حظر تشغيل العمالة خلال فترة الظهيرة، التي انطلقت منذ يونيو الماضي، وتم خلالها التفتيش على أكثر من 1200 منشآة ومبنى وجد فيها آلاف العمالة المخالفة. كما ونجحت حملة جمعية حقوق الإنسان الكويتية في رصد مايقارب 400 بلاغ وملاحظة لتشغيل عمالة في ظل فترة الحظر، وقامت بتحويلها إلى الهيئة لإتخاذ الإجراءات اللآزمة.