وفاة بطل العالم في السباحة غرقًا!

السبت 31 أغسطس-آب 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

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توفي بطل العالم بالسباحة في الماء البارد الروسي نيقولاي ليتشاك البالغ من العمر 64 عاما غرقا في نهر ينيسي بسيبيريا، أثناء ممارسة التمارين الرياضية المائية.

وبحسب موقع وزارة الرياضة لإقليم كراسنويارك الروسي فان نيقولاي ليتشاك، معروف بعبور مضيق بيرنغ الذي يفصل آسيا عن أمريكا في أقصى شمال شرق روسيا. كما أنه اشتهر بتحطيمه الرقم القياسي للبقاء في الماء البارد عام 1994 وغيره من الأرقام القياسية للسباحة الباردة.

وتولى نيقولاي ليتشاك قبل غرقه في نهر ينيسي رئاسة مركز السياحة الباردة في مدينة كراسنويارسك بشرق سيبيريا.